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表單軟體未更新 英恐漏算確診人數

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
英國政府因為檔案處理的疏失，疑似少算16000名確診患者，但茲到公衛部門否認。（Photo by PickPik）
英國政府因為檔案處理的疏失，疑似少算16000名確診患者，但茲到公衛部門否認。（Photo by PickPik）

英國政府EXCEL軟體未更新，導致疫調統計出紕漏？外媒爆料，英國公衛部（PHE）在疫調作業上與外包廠商合作，但是在蒐集資料上卻使用舊的表單軟體格式，讓英國可能少算至少16000名確診案例，這也讓英國數據專家看不下去，呼籲英國政府不要再用EXCEL進行疫調，不過PHE反駁指出，政府並未漏算確診人數。

根據《英國廣播公司》報導，英國政府與外包廠商合作進行疫調，廠商疫調完後會將資料以微軟EXCEL的csv檔儲存，這方面是沒有爭議的，但是問題出在PHE設立的政府系統。PHE的檔案開發者利用EXCEL的XLS處理這些數字，但因為這類檔案類型只能容納65000筆資料，導致很多統計資料遭到忽略。

XLS是微軟早在1987年就開發完成的檔案格式，而且在2007年微軟就有推出新的檔案格式XLSX，讓試算表可以處理的檔案數量增加16倍，因此根據外界推估，英國政府在9月25日至10月2日期間，少通報15841筆確診資料，平每天近2000筆資料缺失。

劍橋大學教授、圖靈研究所計劃委員會的主席克羅克洛夫接受BBC訪問表示，連高中生都知道有比EXCEL更好處理大數據的軟體，「EXCEL對於小公司儲存資料很方便，但如果要進行疫調，應該要更進階的軟體處理這些資料。」對此，英國衛生部長漢考克表示，2個月以前已決定將系統更新。

不過PHE表示，他們並沒有遺漏確診者的資料，但是工黨影子內閣衛生部長艾許沃斯仍質疑，相關登記資料的行政時間會有延誤，可能還是會有防疫漏洞產生的問題，這會讓很多民眾無法得知他們有近距離接觸確診者。

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