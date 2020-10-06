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港增11確診 官員：不明源頭像火種難撲滅

世界日報 / 香港新聞組／香港6日電
香港近期每天都出現不明源頭的病例，像火種一樣難以撲滅。圖為外傭聚集中環街頭。( 中新社)
香港近期每天都出現不明源頭的病例，像火種一樣難以撲滅。圖為外傭聚集中環街頭。( 中新社)

香港5日新增11例新冠肺炎確診病例，其中4例為本土個案，其餘屬境外移入。衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上說，近期每天都出現不明源頭的病例，情況令人關注，也反映出社區內有隱形患者。張竹君以「火種」形容這些隱形患者，難以預先撲滅；她呼籲市民盡量與他人保持社交距離。

香港至今累計5124例確診，其中4864人治癒，仍有117人住院治療中。

本報系聯合報報導，香港新冠肺炎單日新增個案再上雙位數，再有一人感染源頭不明，患者住在青衣。衛生防護中心說，近日陸續有源頭不明個案，指香港社區有不同的「火種」，呼籲市民保持防疫意識。

378對準新人連署 促放寬婚禮限聚20人

另據明報報導，港府進一步放寬防疫措施，恢復宗教活動及隊際運動，但無飲食供應的婚禮20人聚集限制仍未放寬。有準新人在網上發起連署，要求港府放寬婚禮人數限制，有378對準新人響應。連署發起人稱，喪禮無限聚，賭王何鴻燊喪禮有數百人出席，直斥婚禮限20人不合理，「正常家庭都唔只得阿爸阿媽」，20人扣除一些必要工作人員，可邀請的賓客人數有限，室內「戴罩令」未有豁免新人亦屬荒謬。

據報導，378對準新人5日在網上發表連署公開信，要求特首林鄭月娥及食衛局長陳肇始放寬無飲食供應的婚禮人數上限。公開信表示，疫情漸見緩和，各公共設施、泳池、主題公園重開，學生也回校上課，希望將無飲食供應的婚禮人數上限放寬至150，並承諾主人家會確保在場所有嘉賓正確佩戴口罩、提供消毒用品及謝絕正接受14日檢疫或獲豁免檢疫者參與婚禮。

新冠肺炎 COVID-19

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