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中國新增12例新冠肺炎確診 皆境外移入

中央社 / 台北6日電
據官方通報，中國5日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例12例，都是境外移入病例，分布在廣東、四川、上海、天津、陝西。 （中新社資料照）
據官方通報，中國5日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例12例，都是境外移入病例，分布在廣東、四川、上海、天津、陝西。 （中新社資料照）

據官方通報，中國5日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診病例12例，都是境外移入病例，分布在廣東、四川、上海、天津、陝西。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，10月5日，中國大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例12例，均為境外移入病例，分別為廣東5例，四川3例，上海2例，天津1例，陝西1例。

境外移入現有確診病例213例，現有疑似病例4例。累計確診病例2933例，累計治癒出院病例2720例，無死亡病例。

據通報，中國大陸5日新增無症狀感染者31例，皆為境外移入，當日轉為確診病例1例，當日解除醫學觀察24例，尚在醫學觀察的無症狀感染者375例，其中373例為境外移入。

截至10月5日午夜，中國大陸現有確診病例213例，累計治癒出院病例8萬635例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬5482例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者83萬7392人，尚在醫學觀察的密切接觸者8721人。

此外，香港特別行政區累計確診5124例，包括出院4864例，死亡105例；澳門特別行政區累計確診46例，皆已出院。

新冠肺炎 COVID-19

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