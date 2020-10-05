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成人染疫 出現類似多系統炎症綜合症

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合4日電
研究發現，有的成人染疫後，出現類似兒童多系統炎症綜合症(MIS-C)病症。 美聯社
研究發現，有的成人染疫後，出現類似兒童多系統炎症綜合症(MIS-C)病症。 美聯社

聯邦疾病防治中心(CDC)研究發現，有的成人染疫後，出現類似兒童多系統炎症綜合症(MIS-C)病症；此病症被簡稱為MIS-A，患者一般沒有明顯的新冠肺炎病症，但最後仍引發多重器官感染。

CDC指出，MIS-A已經造成至少三名患者死亡，且如同新冠肺炎，患者以少數族群為主；其中一名死者為來自佛羅里達州的非裔男子，且入院時並未檢測出新冠肺炎，另一名患者則是一名非裔女性，經過19天的住院治療後才康復。

MIS-A主要是造成體內器官大規模感染，但患者往往沒有明顯的新冠肺炎病症，也難以被醫護人員察覺；根據血液測試研究結果顯示，感染新冠肺炎的兒童一般在康復後數周才會出現MIS-C的病症。

CDC網站「發病率和死亡率周報」(MMWR)指出，官方引用27名年齡介於21歲至50歲、且曾出現MIS-A病症的患者作為研究案例，並指出大多人體內出現嚴重感染及多重器官衰竭；但過去也有許多新冠肺炎的重症病患，因為呼吸衰竭而引發類似的症狀。

然而，CDC還表示，許多MIS-A患者的呼吸系統並沒有明顯的病症，或是低血氧的症狀，但這些病症都和新冠肺炎重症病患的症狀大不相同。

在16名MIS-A的患者中，只有八人在發病前出現呼吸道病症，其中三分之一的人新冠肺炎篩檢結果呈現陰性，但體內卻有新冠肺炎的抗體。

研究人員寫道：「MIS-A的患者或許未被確診，但有必要透過抗體檢測確認之前是否已經感染過新冠病毒」；研究團隊還強調，所有27名MIS-A的病患，只有一人不屬於少數族群。

MIS-A的病症包括24小時以上持續發燒、胸痛、心律不整、心臟功能失調、胃腸道不適和紅疹，而且即使沒有症狀，X光仍顯示肺部感染。

CDC表示，27名MIS-A的患者中，有10人住進加護病房，三人插管治療，另外兩名年輕的患者最初的病症為中風。

新冠肺炎 COVID-19

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