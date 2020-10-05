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全美新冠確診達兩月來高峰 威斯康辛州疫情最嚴重

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合4日電
美國全國確診已累積超過740萬例。 美聯社
美國全國確診已累積超過740萬例。 美聯社

全美新冠確診案例持續上升，單日確診人數達到近兩個月來的巔峰，共21州的確診案例和上周相比增加超過一半，本周僅三州的確診人數和上周相比是減少的。

截至3日晚，單日確診人數保持下滑的地區為德州、密蘇里州和南卡羅來納州；據約翰霍普金斯大學(John Hopkins University)的統計，截至2日本周共新增5萬4506人確診，是8月14日的6萬4601人確診後的最高紀錄。

目前本周平均單日確診人數為4萬6500人，全國確診已累積超過740萬例，面對即將到來的冬季，公衛專家也提醒民眾不可鬆懈防疫。

確診案例上升的地區包括阿拉斯加州、康乃狄克州、德拉瓦州、愛達荷州、印第安納州、肯塔基州、馬里蘭州、麻州、蒙大拿州、內布拉斯加州、內華達州、新罕布夏州、新澤西州、新墨西哥州、紐約州、俄亥俄州、賓州、羅德島、佛蒙特州、威斯康辛州及懷俄明州。

疫情最嚴重的威斯康辛州地方公衛官員統計，3日當天該州創下新增確診人數新高，為2892人，該州民主黨籍州長艾弗斯(Tony Evers)呼籲所有民眾配合防疫，並強調戴口罩的重要性：「確診人數的增加並非代表口罩不可行，而是告訴我們必須每個人都戴上才會有用。」

本周單日確診尚未達到7月的高峰，但和9月12日當周相比，增加幅度仍超過20%；專家們對於這樣的情勢感到堪憂，一旦進入冬天民眾聚集在室內活動，很可能使疫情再創高峰。

此外，紐約州疫情也勢不可擋，紐約市衛生官員鎖定疫情最嚴重的四個地區，布碌崙(布魯克林)、威廉斯堡(Williamsburg)、皇后區市中心和遠洛克威(Far Rockaway)加強防疫。

肯塔基州民主黨州長貝希爾(Andy Beshear)也在該州單日確診人數破最高紀錄、達到1275人後，宣布恢復強制戴口罩的行政命令，並表示會在5日公布規定細節。

新冠肺炎 COVID-19

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