法國又增萬例巴黎防疫「最高警戒」 日本自衛隊22人確診

法國通報，過去24小時新增1萬2565起新冠肺炎確診病例，累計增至61萬9190例，並新增32人不治，累計3萬2230人染疫死亡；同時總理辦公室宣布，首都巴黎將被列入疫情的「最高警戒」等級。

法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）的辦公室指出，巴黎將被列入疫情「最高警戒」等級，代表當地酒吧將從10月6日起被迫停業兩周，餐廳也必須遵循新的衛生規範才能營業。

俄單日新增確診 再次破萬

俄羅斯疫情持續強勢彈升，4日新增1萬499例確診，創下自5月15日以來單日最高紀錄，累計121萬5001例；另外新增死亡107例，累計2萬1358人不治。

俄國在5月15日時處於疫情高峰，當時染疫數衝破來到25萬2245例，擠下英國成為僅次於美國的全球第二大染疫國家，即便如此，俄國總統普亭在5月12日仍解除全國封鎖令。

日本設計師高田賢三 染疫病逝

讀賣新聞等日媒報導，日本陸上自衛隊傳出群聚感染，今年7月日本各地部隊的年輕女性自衛官被派往東京朝霞基地進行教育訓練，在返回各自的駐地後陸續確診。

陸上自衛隊發表，參與教育訓練的20多歲女性共15人確診，加上之前傳出了7人，合計22人染病，自北海道遍及沖繩。不過陸上自衛隊表示，前往基地的僅限於自衛官，尚未判定是群聚感染。

另據日本共同社引述法國媒體報導，日本旅法知名服裝設計師高田賢三因感染新冠病毒，4日在巴黎近郊醫院去世，享年81歲。高田賢三創辦的品牌「Kenzo」聞名全球，在許多國家都很受歡迎，他1月才發表新作品，如今傳出噩耗令外界相當震驚。

英格蘭宵禁令 超時4分鐘被罰上千元

英國政府9月底頒布英格蘭地區的「新冠宵禁令」，酒吧餐廳等商家晚間10時至隔日凌晨5時都必須依法關門。倫敦一家速食店1日晚間因出餐時間比規定晚4分鐘，遭稽查小組開出1000英鎊（約1294美元）的罰單。

每日郵報報導，被罰的業者是倫敦伊爾福德路的Bim`s Burgers。警方表示，店家當晚讓客人在店內等外帶。從收據發現店員晚間10時「準時」服務，餐點卻是晚間10時04分才交到客人手上，因此依然算是違法。

關閉6個多月麥加大清真寺重開

因為新冠疫情關閉6個多月後，伊斯蘭教最神聖的麥加大清真寺今天重新開放，沙烏地阿拉伯公民和居民獲准副朝覲。

阿拉伯新聞報報導，聖地麥加大清真當地時間上午6時重新開放，民眾須先在朝覲和副朝部推出的Eatmarna手機App登錄申請，確認個人健康狀態後，才可取得朝拜資格。

此外，印度染疫死亡總病例前一天剛破10萬大關，今天再通報新增7萬5829人染疫。目前印度確診總數突破650萬例以上，境內至少10萬1782人病故。