港疫情第3波未斷纜 專家：第四波殺到

香港3日新增5例新冠肺炎確診，其中3例為境外移入，1例為關聯個案，1例為源頭不明的泰籍家庭主婦。據稱，她之前曾和一名在港同鄉逛街，後者返回泰國後也確診；專家高本恩指第四波疫情已開始。

綜合媒體報導，這名源頭不明的個案，是居住在青衣的27歲泰國籍家庭主婦，9月20至26日，曾與一名從泰國赴港的女子在尖沙咀逛街，這名女子據說返回泰國後也確診，港府正與泰國確認。

報導指出，持續出現源頭不明個案，香港大學公共生學院教授高本恩表示，相信第三波疫潮在上月底錄得零本地確診後已完結，但第四波已經開始，並預期未來數周本土個案會逐漸增加，至本月中疫情會更明朗。不過，中大專家許樹昌相信第三波疫情未「斷纜」，難以判斷是否為第四波，但同意近日源頭不明個案有上升趨勢，促當局盡快追蹤密切接觸者，以免社區爆發。

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，每一波疫潮是否完結有不同方法界定，最重要確診個案是否越來越多。他也說，現時最大問題是普通科門診未能做到18區派發樣本瓶，在檢測不足的情況下，不能截斷傳播鏈。

另據香港經濟日報報導，呼吸系統專科醫生梁子超形容，近日明顯疫情反彈，惟全球疫情惡化下，當局未有收緊抵港人士檢疫期間的檢測安排，憂成致命漏洞，又籲市民長假後收拾心情，盡量留家避免外出，否則錯過「清零」機會將拖垮經濟。