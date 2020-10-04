香港新增5例確診 1人源頭不明

中央社 / 台北4日電

香港3日新增5例COVID-19確診，其中3例為境外移入，1例為關聯個案，1例為源頭不明的泰籍家庭主婦。據稱，她之前曾和一名在港同鄉逛街，後者返回泰國後也確診。

綜合港媒報導，香港今天下午召開2019冠狀病毒疾病疫情記者會，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，這名源頭不明的個案，是居住在青衣的27歲泰國籍家庭主婦。

報導指，這名主婦於9月20至26日，曾與一名從泰國赴港的女子在尖沙咀逛街，這名女子據說返回泰國後也確診，港府正與泰國確認。

另一名本地確診個案，則是之前確診病例的同居家人。

另外有3宗境外確診病例，分別是1名由尼泊爾抵港男子，和1名從俄羅斯抵港的貨機工作人員。

另一名移入確診，則是一名尼泊爾女子。她之前抵港時曾在旅館檢疫，期間雖胃口不好，但兩次核酸檢測結果都呈陰性。患者於入住親戚家後，才自行就醫並確診。她的2名親戚也都初步確診。

衛生防護中心統計，截至4日零時，香港共累計有5114例確診病例。

新冠肺炎 COVID-19

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