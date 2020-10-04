南韓首爾為防示威集會 警方設「巴士長龍陣」封街

南韓首爾市政府控制新冠肺炎（COVID-19）疫情的措施包括禁止10人或以上集會，並把市中心部分位置劃成禁止集會地區。10月3日是當地的開天節，多個保守派團體計劃舉行集會，結果首爾警方出動數以百輛巴士封鎖主要街道，防止民眾走出街道聚集。

政府之前已禁止逾100場計劃在10月3日舉行的示威，並警告任何非法示威會面臨嚴厲處罰。警方為防止保守派在3日舉行違反防疫禁令的集會，加緊防備。他們將警方巴士停泊在首爾光化門及市政廳附近的主要街道，封鎖有關區域，並在90個接連首爾市中心的地點設置檢查站，檢查進入市中心的車輛，以防止任何示威人士乘車進入市中心。另外，首爾地鐵行經鄰近示威地點的車站時不會停站。

南韓警方以巴士封鎖光化門廣場。（路透社）

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文章授權轉載自《香港01》