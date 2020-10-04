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受疫重創為鬼城 攝影忠實呈現新德里

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
專業戰地攝影師夏爾瑪一系列的新德里拍攝，將疫情打擊後的幾個月情景，真實呈現。(photo from Parul Scape Instagram截圖)
專業戰地攝影師夏爾瑪一系列的新德里拍攝，將疫情打擊後的幾個月情景，真實呈現。(photo from Parul Scape Instagram截圖)

全球受疫情打擊第2慘的國家就是人口大國印度，日前外媒特別用「鬼城」稱呼專業攝影師夏爾瑪底片下的印度首都，寥寥路人的街景相對於眾多人口形成違和感。夏爾瑪在疫情爆發的3月下旬，拍下印度新德里封城的街景，封閉的場景堪比荒廢的鬼城，而印度至今仍未能控制疫情（接近650萬確診案例），夏爾瑪特別記錄了新德里染疫的生老病死與部分解封的「新日常」。

印度疫情慘烈

根據《網路新聞PTI》統計報導，人口大國印度的染疫軌跡絲毫沒有受控跡象，從8月7日突破200萬確診病例大關後，呈現飛越式的暴漲，9月16日飆破500萬，更在28日超過600萬，至今最新數據也接近650萬例，已經超過巴西，緊追在美國之後，成為世界上最嚴重的第2國，感染速度翻倍激增。

白紙黑字上的確診數字難以讓人想像，據《BBC》專欄報導，提及專業戰地攝影師夏爾瑪極具「冒險精神」的拍攝作品，將印度首都新德里的疫情狀態直接了當呈現眼前。

新德里成鬼城

3月下旬疫情爆發之時，印度當時為了防止疫情傳播，公共交通停止、公共場所全面關閉，幾乎是全面封城，夏爾瑪決定在4月初該國總理莫迪宣布封鎖後冒險出門，申請特殊通行證、進行拍攝，接續數個月，夏爾瑪拍下新德里令人難以置信的街景。

夏爾瑪的作品中，原本人口超過2千萬的新德里，大街小巷人煙罕至，只有靜態的大自然聲音，外媒特別以「鬼城」形容當時的新德里，鬼城此前是用來表現曾有眾多人居住、但已被荒廢的城鎮，諸如美國西部與西伯利亞地區，鬼城形成原因包含資源發展改變、天災人禍環境打擊等。連作家達林波看完夏爾瑪拍攝的新德里後都描述：「街頭杳無人跡，受到封鎖、消毒後的新德里看起來很超現實。」意指難以想像過往人口爆滿的現實變得如此違和。

夏爾瑪後續也拍下醫療人員第一線的努力，也跟著記錄不同宗教的生離死別，包含穆斯林公墓裡響起的《古蘭經》、孤寂的印度教火葬場、看到眾多的基督教棺材，夏爾瑪用「孤寂」描寫這些攝影作品背後的配字。同時，夏爾瑪的冒險拍攝之旅持續到6月，在部分解封的情況下，記載了人們小心翼翼恢復過往生活的「新日常」，將疫情的一切如實表現。

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