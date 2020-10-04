印度新冠肺炎死亡破10萬 仍準備開放劇院

除了歐洲，亞洲國家也再度遭新冠疫情肆虐，印度3日死亡人數破10萬人，成為繼美國與巴西之後、全球第3個不治病例破10萬例的國家。

印度衛生部表示，不治病例達10萬842例，單日新增7萬9476例感染後，境內確診病例增至647萬例。印度的單日感染率現在為全球最高。

雖然疫情沒有減緩跡象，印度仍同意15日起允許電影院、劇院開放，最多可坐50%座位，取消對戶外聚集的限制；地方政府則可視當地情況，自行決定學校可否從15日起復課。衛生專家說，印度即將進入冬季與假期，包括下個月的印度教節日「排燈節」，可能出現感染病例激增的現象。

巴西增2萬6310例 累計逾490萬例

巴西今天通報新增2萬6310人確診，累計確診增至490萬6833例。同日新增599人染疫不治，累計病故14萬5987人。巴西累計確診病例排名全球第3高，僅次於美國和印度。境內累計染疫死亡人數則排名全球第2高，僅次於美國。

連假效應？ 日本沖繩確診急升

日本沖繩縣疫情近日明顯反彈，3日新增29例確診，累計確診2569例，共造成47人死亡。沖繩縣最近一周每10萬人便有10.5例確診，確診率超過東京的每10萬人9.5例確診，是全日本最高。東京3日新增207例確診，累計破2萬例。

分析指出，9月21日是日本法定假日「敬老日」，在3天連假加上民眾出現抗疫疲勞下，大批遊客湧入沖繩，可能導致當地疫情急劇升溫。

泰國前總理塔信 自曝染疫住院

美聯社報導，美國總統川普與第一夫人雙雙確診後，泰國前總理塔信也表示自己染疫，且住院接受治療約2周。塔信家族的非正式發言人表示，塔信8月底接受自己投資的公司所生產的高科技儀器檢測，發現染疫。自我流放的塔信主要住所位於阿聯的杜拜。

塔信前往杜拜醫院檢查時再度驗出陽性反應，接受約1周治療，隨後轉送位於阿布達比的醫院，又接受1周治療。