法英都增萬例確診…巴黎試劑快不夠用 英國逾50大學有疫情

歐洲新冠疫情出現第二波擴散，法國3日通報新增1萬6972人確診，改寫上周的單日最高1萬6096人染疫紀錄，累計確診攀升至60萬6625例。英國則新增1萬2872人確診，也創單日新高紀錄。

雙雙改寫單日新高

法國新增近1.7萬確診，並添49人不治，累計病故增至3萬2198人。法國政府8月底開始提供免費篩檢，因為近期疫情惡化，民眾人人自危，巴黎各檢測中心快被擠爆，試劑瀕臨匱乏。

巴黎當局最新宣布，由於病毒傳播率明顯增加，巴黎可能很快會被列入最高風險級別，這代表著餐館、酒吧全面關閉，這幾天是關鍵期，預計下周一就會做出決定。

英國新增1萬2872人確診，幾乎是前一天6968人染疫的2倍。當局解釋是因納入先前未通報的病例，「未來幾天的通報，將會納入9月24日至10月1日期間的一些額外病例，增加通報的病例數字。」此外，今天增加49人染疫不治。

此外，英國校園在復課後疫情擴散，有逾50間大學出現病例，約1800名學生和教職員確診。英國格拉斯哥大學和曼徹斯特大學，分別有124人和221人確診。紐卡斯爾的諾桑比亞大學更有至少770名學生確診，大學聲明指出，所有確診學生正自我隔離14天，他們的宿舍室友和所有密切接觸者也同樣接受隔離。