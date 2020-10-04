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川普確診疫情升溫指標 美新增5.4萬例

世界日報 / 編譯陳韻涵╱綜合3日電
全美新冠肺炎疫情2日新增逾5萬例，刷新8月中旬以來的疫情高峰；公衛專家表示，川普總統確診住院成為一記警鐘，凸顯美國應對新冠危機的防疫脆弱。（法新社）
全美新冠肺炎疫情2日新增逾5萬例，刷新8月中旬以來的疫情高峰；公衛專家表示，川普總統確診住院成為一記警鐘，凸顯美國應對新冠危機的防疫脆弱。（法新社）

全美新冠肺炎疫情2日新增逾5萬例，刷新8月中旬以來的疫情高峰；公衛專家表示，川普總統確診住院成為一記警鐘，凸顯美國應對新冠危機的防疫脆弱。

約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，2日美國新冠肺炎新增病例逾5萬4000例，創下8月14日以來的高峰；由於密蘇里州新增病例統計通報延遲，2日的數據可能再增2000到3000人。

全美29州過去七天的平均新增病例超過14天平均，這是疫情升溫的指標；在此階段，佛州和德州的疫情每日死亡人數逾90人。

截至3日中午，尚不清楚新冠病毒是否廣泛侵襲川普的小圈子，目前推測川普在白宮玫瑰花園宣布提名聯邦第七巡迴上訴法院法官艾咪‧巴瑞特(Amy Coney Barrett)為大法官人選的活動為病毒擴散的場合；當天出席者已有八人確診，包括前白宮顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)、競選經理史特平和新澤西州前州長克利斯蒂(Chris Christie)；後者3日也住進醫院。

克利斯蒂協助川普準備9月29日的辯論會，與會者都沒戴口罩；川普競選團隊2日證實，競選經理史特平(Bill Stepien)確診；共和黨威斯康辛州國會參議員強森(Ron Johnson)也宣布確診，成為共和黨第三位確診的參議員。

白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)3日表示，川普成為美國每日數萬名新增確診病患中的一員，總統2日經歷「令人非常擔憂」的階段，未來48小時將是診療關鍵；他透露，川普送院前已接受醫療氧治療。

華盛頓「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)全球健康政策副主任米喬(Josh Michaud)說：「沒人可完全豁免於病毒感染，即使是那些應該在保護泡之內的人。」

JHU統計，截至3日，全球至少3478萬5255人確診、已知103萬1124人死亡；美國至少737萬9042人確診、已知20萬9331人死亡。

「這些數據十分驚人，讓我們對於日常痛苦的現實感到麻木，難以接受如此荒謬的情況」；華盛頓非營利組織「健康政策聯盟」(Health Policy Alliance)塔克森(Reed Tuckson)董事主席說：「每位美國人都必須提高警覺，若非如此，我們便是有勇無謀且不負責任。」

新冠肺炎 COVID-19

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