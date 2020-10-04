葛謨質疑聯邦疫苗安全性 擬請專家重審籲：大選前別打

全美翹首以盼新冠疫苗能盡快推出，各州都在爭取。紐約市衛生局日前在一場內部會議中首次提及新冠疫苗分發計畫，副局長表示已向聯邦政府爭取首批分發疫苗的部分配額；但紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)質疑聯邦疫苗的療效，直言不建議民眾在11月大選前施打，並宣稱將聘請專家重查聯邦批准疫苗。

葛謨日前表示，聯邦政府有望不久後批准新冠疫苗，他因此成立臨床諮詢、疫苗分配以及接種疫苗工作組，由醫學與科學專家重審聯邦批准的每一種疫苗，他更直言「從白宮與聯邦食品藥物管理局(FDA)的爭執中，我質疑這些疫苗被政治化」。

葛謨說，任何在大選前被提前的推出的新冠疫苗都可能是不安全的，「坦白講我不相信聯邦政府的意見，也不會聽從他們的意見向紐約市民推薦疫苗」。

紐約市健康與心理衛生局(DOHMH)2日在一場線上會議上介紹新冠疫苗的分發計畫，與州長對待疫苗態度不同，與會人士表示，衛生局副局長札克(Jane R. Zucker)在會議上稱已向聯邦政府爭取首批定額。

札克表示，新冠疫苗計畫在11月初推出，全國總計約有300萬支，11月底再加2000萬支，紐約已爭取定額，這些疫苗暫時註冊在聯邦食品及藥物管理局(FDA)緊急使用授權名單下，預估明年初這些疫苗將成為FDA註冊藥品，屆時向所有公眾開放。

札克說，紐約市將在10月底公布疫苗分配計畫細節，65歲及以上的長者、有基礎病人士以及一線工作人員將優先注射，普通民眾將在2021年初有機會注射；她補充，為民眾提供通勤司機及餐飲服務人員，都可能算在一線工作人員內。

亞美醫師協會(CAIPA)醫療總監伍賢漢表示，當天會議市衛生局未公布紐約可能分到的疫苗數量，只表示已爭取定額；他提醒，即使符合優先施打疫苗的資格，也需向醫生諮詢疫苗可能的副作用，衡量利弊後再選擇是否注射。

伍賢漢轉述衛生局在會議上公布的資訊說，莫德納(Moderna)與輝瑞(Pfizer)研發的mRNA疫苗都需在華氏零下70度到華氏零下20度超低溫運輸與低溫保存，私人診所尚不具備運輸與儲存的能力，疫苗可能會分發給醫院為民眾注射。

紐約州的疫情又有升溫徵兆，州府2日數據顯示，共有13萬4267人接受新冠病毒檢測，其中1731人結果為陽性，單日新增病例數量創下6月以來最高值，陽性率為1.29%；20個熱點地區平均感染率更是高達5.2%，這些地區民眾數量僅占州內人口的6.7%，但新冠檢測陽性患者卻占全州的26%。

葛謨3日表示，新冠疫情遠沒有結束，上州橙郡(Orange)、洛克蘭郡(Rockland)、紐約市皇后區及布魯克林(布碌崙)等多個社區，以及納蘇郡(Nassau)少數地區目前疫情反彈嚴重，在這些地方能否切實執法，是控制疫情的關鍵；其中橙郡2日的檢測陽性率高達27.6%，三日平均檢測陽性率為20.7%；洛克蘭郡2日有三個郵編地區都高於5%，三日平均檢測陽性率在9%以上。

根據紐約市衛生局3日的最新數據，南布魯克林、威廉斯堡(Williamsburg)、中皇后區和遠洛克威(Far Rockaway)，這四個聚集區包括12個郵編地區，七天平均檢測陽性率為5.72%，過去14天內占全市新增病例總數的近30%。