日本將批准疫情新藥 民眾憂審核倉促

日本擬11月批准「法匹拉韋」（Avigan）作為新冠肺炎治療藥物，民眾擔憂新藥審查過於倉促。日本政府消息人士透露，監管機構只預計花費3週審核法匹拉韋，並計劃在11月批准法匹拉韋作為新冠肺炎治療藥物，引發民眾對該藥品的安全性及藥效的疑慮。

根據《共同社》報導，日本政府消息人士3日透露，儘管富士軟片富山化學公司尚未向監管機構提交申請，日本政府已計劃在11月批准抗病毒藥物法匹拉韋作為新冠肺炎治療藥物。

消息人士表示，一旦富士軟片富山化學公司提交新藥申請，屆時監管機構只預計花費3週來審核法匹拉韋，消息一出，引發日本民眾對該藥品的安全性及藥效的疑慮。

根據《讀賣新聞》報導，若法匹拉韋獲得批准，將成為繼瑞德西韋、地塞米松後，第3種治療新冠肺炎的藥物。前兩種適用於重症患者，而法匹拉韋適用於輕度患者，因此對於擴大治療範圍具有意義。然而法匹拉韋存在可能引發胎兒畸形等副作用，日本集中治療醫學會等組織都將法匹拉韋列為「不太推薦」。

據富士軟片富山化學公司9月下旬公布的臨床試驗結果，對臨床試驗中156名非重症新冠肺炎患者進行分析，發現服用法匹拉韋的患者恢復期為11.9天，短於服用安慰劑患者的14.7天。

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