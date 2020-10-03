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香港頻傳源頭不明新冠肺炎確診個案 專家憂社區傳播
香港衛生部門今天通報，新增4例2019冠狀病毒疾病確診，其中1例本土病例感染源頭不明，其餘均為境外移入。專家憂心，當地一週內頻傳源頭不明的確診個案，顯示社區仍有隱形傳播鏈。
據香港電台報導，香港衛生署衛生防護中心下午舉行記者會，作上述通報。此外，據官方統計，截至3日凌晨，香港累計2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診5108例。
港府抗疫督導委員會專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌上午在商業電台節目中表示，香港最近一週新增多起源頭不明的COVID-19確診個案，反映疫情未受控，社區仍有隱形傳播鏈。
因此他認為，現階段不適合再放寬防疫措施，若太早放寬會增加爆發風險。
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