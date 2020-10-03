陸新增10例新冠肺炎確診 均為境外移入

中國國家衛生健康委員會今天在官網通報，中國大陸2日新增10例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診，均為境外移入，分別為上海4例、廣東3例、四川2例、陝西1例。

通報也顯示，10月2日凌晨0時至午夜12時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增12例境外移入無症狀感染者；當天轉為確診病例1例；解除醫學觀察24例；尚在醫學觀察無症狀感染者364例。

另外，上海當天新增1例境外移入疑似病例。

據通報，中國大陸現有確診病例189例，累計治癒出院病例8萬0611例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬5434例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者83萬4705人，尚在醫學觀察的密切接觸者7227人。