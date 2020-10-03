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鑽石公主號事件 陳時中看見防疫關鍵是隔離

中央社 / 台北3日電

台灣防疫有成，國際有目共睹。衛福部長陳時中今天表示，鑽石公主號事件讓他發現隔離比檢驗重要，至今堅持落實隔離檢疫，也呼籲民眾落實防疫新生活，才能把感染風險降到最低。

福和會今天上午召開2020健保國是論壇，衛福部長陳時中、醫師公會全國聯合會理事長邱泰源等專家都受邀，福和會理事長林逸民也與會。除了將因應新冠肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）討論各國醫療、防疫制度，也會針對健保費率等問題進行討論。

陳時中演講時表示，在病毒面前，人類是渺小的，要戒慎恐懼但不用害怕，必須謙卑以對，和病毒和平共處；人類對於無知的事情是恐懼的，只要害怕就可能產生衝突，造成意見分歧，因此疫情期間心理層面很重要，必須消弭恐懼和無知，才能不會破壞防疫，將影響降到最低。

有別部分國家祭出嚴格「管制」措施抗疫，台灣則選擇用「關懷」抗疫，陳時中認為，各界只要建立起互信，政策實施效果就會好，「這是民主國家和極權國家最大不同」，相信民眾會相互關懷，也相信人的價值，不用把大家關得這麼辛苦。

陳時中說，在防疫期間，很多人說他對中國比較嚴格，對歐美卻比較較鬆，其實並非如此。他坦言，對於歐美的管制確實是晚了1、2天，但實在是歐美疫情爆發「難以想像的快速」，當時雖警覺疫情要來了，但真沒想到會這麼快。

以往說起歐美國家，總認為他們的醫療體系好、社會制度也完整，一直是台灣借鏡的先進國家，從公衛角度看，防疫能力應該比較強，但陳時中認為，或許是因為歐美的醫療體系本來以「小病不看」為方針，在疫情爆發之初，社區內累積了太多病人，到處趴趴走散播病毒，一爆發開來就相當嚴重，各種醫療裝備、人力量能根本因應不及，一發不可收拾。

回顧疫情前期，鑽石公主號其實是奠定台灣防疫政策的一大轉捩點。2月初大型郵輪鑽石公主號傳出曾載過確診新冠肺炎的旅客，船上更有多名旅客發燒、身體不適，停靠在日本橫濱港口。

陳時中說，這件事對世界帶來震撼，當時日本自衛隊接管這艘船，更有200多人到醫院檢驗，驗出陽性者就醫、陰性者就回船上，這樣的措施看似合理，卻忽略有些陰性者可能因病毒量不高或還沒發病，卻自認安全，回到船上趴趴走，直到有天突然一口氣新增60多例確診個案，疫情大爆發，最後3000多名旅客中有多達700多人確診。

鑽石公主號的經驗，讓陳時中驚覺，如果要做檢驗，分流、隔離一定要做好，「不然檢驗等於白做」，如果當時3000多人都確實隔離，連檢驗都不做，或許反而能阻擋疫情進一步擴散，也奠定台灣居家檢疫的防疫政策。

陳時中指出，2003年爆發的SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情雖然規模小，但致死率相當高，而且有發燒才具傳染力，是當時辨認確診者最重要的指標；反觀新冠肺炎症狀不明確，日常生活中大小症狀都是可能症狀，甚至有無症狀者，無法單以症狀找出患者，檢驗試劑也有局限性。

陳時中說，若無法單以症狀辨識患者、檢驗也有限制，只能仰賴全民落實戴口罩、勤洗手，民眾務必落實防疫新生活，對新冠肺炎、腸病毒、類流感都有所助益。

新冠肺炎 COVID-19

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