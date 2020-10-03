達成「旅遊氣泡」 澳洲准紐西蘭入境兩省免隔離

澳洲與紐西蘭2日達成「旅遊氣泡」，澳洲總理莫里森宣布10月16日起，紐西蘭居民進入新南威爾士和北領地省無須隔離14日，這是澳洲自3月以來，首次向外國人開放邊境。澳洲政府表示，正考慮容許其他疫情輕微的國家民眾入境。

莫里森指出，只限過去14天未曾到過疫情熱點地區的紐西蘭旅客，才可獲准入境，而以3日平均計算，每天增加3例確診便被列為疫情熱點。副總理麥科馬克形容這是第一步，希望兩國的「旅遊氣泡」可進一步擴展，他也強調最新措施可讓雪梨每周騰出最多325個酒店隔離名額。

不過，紐西蘭採取較嚴謹態度，總理阿爾登表示，暫時不會批准澳洲旅客入境，並提醒前往澳洲後回國者，仍須接受隔離2周檢疫。不少紐西蘭民眾表示無意到澳洲旅遊，因為返國後需隔離檢疫太麻煩。