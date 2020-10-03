印度日增8萬確診 日本大手筆：全民免費接種新冠疫苗

新冠肺炎疫情蔓延，印度日增8萬多例確診，阿根廷統計死亡病例數也大增，東歐數國新增病例創新高。

日本擬明年上半年 買齊疫苗

在亞洲，印度衛生部2日公布，境內新增8萬1484例確診病例，累計衝上639萬例；此外新增1095名患者染疫不治，累計死亡病例來到9萬9773例。

日本政府2日則宣布，將讓所有日本國民接種新冠病毒疫苗，接種費用由國家全額負擔，且若因接種疫苗造成健康危害，也將適用救濟制度。NHK報導，日本政府原則上將在明年上半年結束前，確保能獲得足夠日本全民施打的疫苗數量，目前仍跟負責疫苗開發的歐美藥廠持續交涉。

阿根廷增3352病故 直逼俄羅斯

在美洲，阿根廷衛生部1日通報新增1萬4001確診，累計達76萬5002例，名列全球前十大。阿根廷單日還激增3352人病故，原因是計入先前未算到的統計數字，使得全國累計不治患者大增至2萬288人，逼近俄羅斯死亡病例人數。巴西2日晚間通報，增加3萬3431例確診，單日並增加708名患者病歿。

烏克蘭、波蘭、捷克創單日新高

在東歐，烏克蘭政府1日境內新增4633例確診，捷克新增3493起確診病例，波蘭也新增2292起確診病例，三國都刷新歷來單日最高紀錄。波蘭先前一度控制住疫情，並在5月解除對民眾的行動限制措施，但隨著出遊及參加婚宴的人數增加，進入夏季後病例數又開始攀升。

俄羅斯2日通報，過去24小時境內新增9412起確診病例，為5月23日以來單日新高，累計確診總數來至119萬4643例。

阿根廷1日單日激增3352名患者染疫病故，全國累計不治患者大增至2萬288人。路透