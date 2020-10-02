他問新冠是不是超弱? 釣出患者曝「染病200天」崩壞經驗

全球新冠肺炎死亡人數已經破100萬，連美國總統川普都確診，不過1918年的西班牙流感，死亡率更高，2年死亡人數5000萬，兩者相比，新冠肺炎就像小巫見大巫，因此就有網友問新冠肺炎是不是弱爆了，結果釣出新冠患者大談得病親身經歷，直呼「你身體就像颱風過後，整個崩壞了」。

在國外染疫的台灣網友在PTT上的「Gossiping」板上分享染病經驗，表示新冠肺炎單看死亡率，確實是沒有特別強，但從染病到現在，約200天左右，身體還沒完全好，而這病毒最變態的地方就是會讓你整個免疫系統亂掉，直言「就算病毒沒了，你身體就像颱風過後，整個崩壞了」。

網友表示，以國外標準來說，自己染上新冠肺炎的程度，算是輕度偏中度，真正發病的時間大概一周左右，國外以這種程度來說，只會讓患者在家休養，而染上新冠肺炎的患者大概有1到2成左右的機率，會變成慢性病，因此自己從發病開始，就有持續關注「阿六」病毒的後遺症，更以自身的經驗，列出染病的4個階段。

網友親身染病經驗，以下把它分為4個階段：

第一期 發病初期的5到7天，症狀為頭痛、喉嚨痛、輕微咳嗽，與一般感冒並無二異。 第二期 發病第7到14天，感受到明顯的胸痛、極度疲倦與無力感，且在睡覺的時候，會因為無法呼吸而被嚇醒，還有坐在車上，想用手機拍照時，會無法集中注意力，到第13天時，白天精神狀況特別好，但傍晚開始，症狀發作的特別厲害，就這樣時好時壞的狀態持續到20幾天。 第三期 發病第30天到120天，這段期間是網友認為最慘的，從小到大生過的病或做過的手術，都會跑一遍，自己的症狀是有輕微中風、右手右腳麻痺、無法站立洗澡、晚上的時候突然面部僵硬無法微笑等症狀。 基本上時好時壞的狀況持續到120天左右，中間有時候精神不錯，會進行一些輕微的運動，結果接連幾天又會復發，不過那時候看了一些研究報告跟其他病人的親身經驗，大概知道控制飲食跟營養品可以壓制住這症狀 第四期 發病第120天之後，開始固定服用用75-150MG的阿斯匹林，基本上只要不吃垃圾食物跟喝酒，就可以跟正常人差不多。

網友在最後表示，自己搬到加勒比海養病，因為天氣好，身體也會感覺比較好，而這200多天雖然病情還沒完全康復，但跟其他人比起來，已經算好很多，並舉例，有病人是過了100多天，每天都還會聞到燒塑膠的味道，還有20幾歲的女病人，每天一直拉肚子，甚至有病人過了好幾個月，注意力都無法集中。

慘痛染病經驗也讓染病網友直呼「你如果覺得OK，我跟你換一下」，貼文一出，其他鄉民們也紛紛鼓勵回應「保重身體，也感謝您的分享」、「兄弟保重，這紀錄有種惡靈古堡的即視感，祝你早日康復」、「早日康復！台灣真的太像平行世界，不少人都鬆懈沒那麼注重防疫了」。