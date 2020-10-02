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27州疫情飆 威斯康辛確診增幅111%

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合1日電
威斯康辛州確診案例增幅最高。 美聯社
威斯康辛州確診案例增幅最高。 美聯社

新冠肺炎病例數持續攀升，國內27州傳出確診人數在過去一個月內暴增；路透分析，威斯康辛州屬疫情最為嚴重的地區，9月新增確診人數與8月相比漲幅高達111%，使川普總統的競選行程連帶受到影響，原定在威州拉克羅斯市(La Crosse)舉辦的造勢活動被迫移往他處。

據當地公衛官員表示，威州1日的單日新增確診人數為2887人，以及21人死亡，再度突破過去的紀錄；約翰霍普金斯大學(John Hopkins University)的統計顯示，該州所累計染疫人數為12萬5161人，累積死亡人數為1348人。

面對威州嚴峻的疫情，民主黨籍的市長和州長更不敢貿然舉辦大型選舉活動，迫使川普將造勢活動從拉克羅斯市移往175哩外、疫情較為緩和的簡斯維爾市(Janesville)。

中西部地區如南、北達科他州，以及蒙大拿、猶他、西維吉尼亞和懷俄明等州，過去一個月內新增確診人數成長幅度也超過一半以上。

伊利諾州為疫情惡化最輕微的州，過去一個月內新增確診人數成長僅5%；另外，中西部唯一確診人數開始下降的地區為俄亥俄州和印第安納州。

加州疫情控制得宜，新增確診人數下滑最多，降幅超過一半；其次為內華達州，降幅49%，以及佛羅里達州，降幅47%。

全美9月新增確診案例為118萬例，比起8月的141萬例下滑；全美確診人數於8月底累積至605萬人，但9月底又增至726萬人，成長幅度為19%。

除了確診人數上升令人堪憂，9月共21州傳出死亡人數急遽增加，其中又以北達科他、南達科他、威斯康辛和懷俄明州最嚴重。

全美9月新增的死亡人數為2萬2300人，與8月的2萬8700人相比雖有稍微趨緩，但至今全國死亡人數已累積超過20萬7000人。

儘管如此，萬丈陰霾仍透露一絲曙光；新冠肺炎的患者住院率自8月底以來持續下降，9月底降幅已達到15%，目前仍屬加州和德州的住院率最高，佛蒙特州甚至在9月底傳出已無人住院接受治療。

新冠肺炎 COVID-19

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