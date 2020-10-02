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全美第一州 密西西比取消口罩令、日均確診仍逾500例

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合1日電
密西西比州共和黨籍州長瑞維斯(右)宣布，即日起取消全州範圍內須戴口罩的強制令，成為全國第一個取消強制令的州。圖為他8月在一場選舉活動中未戴口罩。(美聯社)
密西西比州共和黨籍州長瑞維斯(右)宣布，即日起取消全州範圍內須戴口罩的強制令，成為全國第一個取消強制令的州。圖為他8月在一場選舉活動中未戴口罩。(美聯社)

由於密西西比州最近幾星期新冠病例確診數字下降至不到8月高峰時的一半，該州共和黨籍州長瑞維斯(Tate Reeves)宣布，即日起取消全州範圍內必須戴口罩的強制令，成為全國第一個取消強制令的州；但統計數字顯示，該州最近每天平均確診病例仍超過500宗。

密西西比8月4日在全州採取強制戴口罩措施，並且數度延長，但9月30日的記者會上，瑞維斯突然宣布，由於確診及住院數字持續下降，是正面的發展，因此宣布解除某些限制措施。他表示，每天平均新增病例減少了一半，住院人數減少原來的三分之二。

取消強制戴口罩的新措施在當天下午5時起正式生效，不過學校及美髮屋、理髮店、水療中心等近距離個人護理服務場所，民眾必須戴口罩。即將舉行的大學美式足球比賽，觀眾同樣要戴口罩，下周一年一度的州立博覽會也不例外。

限制聚集令也繼續實施，在室內不能超過20人，戶外不能超過100人，其中包括餐館，酒吧和其他規定人數的場所；但限聚令不適用於投票區，宗教團體及學校。

瑞維斯強調，若然新冠病毒確診數字轉升，他會考慮再實施強制戴口罩令；若地方及城鎮認為有需要繼續強制戴口罩，也可這樣做。其中一個小鎮斯托維爾(Starkville)已表示不會解除強制令。

在瑞維斯宣布取消強制令前數天，社交媒體流傳一封由瑞維斯發布的信件，指會終止強制戴口罩令，但他的發言人曾指信件是假的；然而隔了兩天，瑞維斯果然宣布取消強制令。

密西西比州約有人口300萬，至今有超過9萬8000宗確診病例，至少3000人死亡。

新冠肺炎 COVID-19

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