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香港新增10例確診 泰籍遊客本土感染源頭不明

中央社 / 台北1日電
香港官方今天公布，截至今天凌晨0時，新增10例新冠肺炎確診。圖／路透社
香港官方今天公布，截至今天凌晨0時，新增10例新冠肺炎確診。圖／路透社

香港官方今天公布，截至今天凌晨0時，新增10例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診。其中，9例為境外移入；1例為感染源頭不明的本土個案，是一名自3月起便滯留在港的26歲泰籍女性旅客。

明報新聞網報導，香港衛生署衛生防護中心傳染病中心下午舉行記者會，作上述宣布。

據報導，確診後被列為本土個案的泰籍遊客，自3月26日抵達香港後，就一直滯留在當地。這名遊客的同行友人已先行返國，而她則是因想做完2019冠狀病毒檢測後再返泰，結果樣本呈現陽性，現已入院隔離治療。

報導說明，這名泰籍遊客從8月至9月26日發病前，一直住在香港尖沙嘴利園賓館。她在9月27日轉往觀塘帝盛酒店；9月28日再轉移到觀塘悅品海景酒店。

香港衛生署會發配樣本收集瓶給曾與確診泰籍女子住相同樓層的房客與職員，並聯絡泰國衛生部門，追蹤女子已返泰的同行友人。

另外，報導也指出，其他9例境外移入的確診案例，分別為英國移入5例、菲律賓移入2例、法國及杜拜各1例。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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