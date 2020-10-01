大學疫情飆 東北部年輕人染疫增144%

過去一周，全美每日新冠肺炎確診數達到4萬2000例；聯邦疾病防治中心(CDC)報告也指出，大學開學後，年輕人染病比率大增；目前佛羅里達州州長雖然對防疫採取寬鬆措施，卻引起地方官員不滿，持續堅守防疫。

近一周美國總檢測數突破100萬，為疫情爆發以來第四次，顯示當學校和商家逐漸重啟，仍有嚴密監控疫情的必要性。CDC資料顯示，過去七天確診仍陽性的比率為4.5%。

約翰霍普金斯大學統計也顯示，截至9月29日，近七日的每日平均確診人數為4萬2000人上下，每日近750名病患死亡；疫情爆發以來，全美已超過720萬人確診，20萬6000人死亡。

日前適逢各大學開學，CDC發布統計報告指出，8月2日至9月5日之間，全國18至22歲的年輕人，每周染疫人數暴增55%，短時間內就成為染病人數最多的年齡層。因此CDC呼籲各大學校方和學生，採取更積極的防疫措施。

CDC指出，在年輕族群中，東北地區染疫比率增加最為顯著高達144%；中西部疫情也不可忽視，上升123%。

CDC報告寫道：「疫情在大學校園快速蔓延，強調了採用更全面防疫措施的必要性。」

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)25日對全州的餐廳、酒吧和商家全面解禁後，地方政府也無法對沒戴口罩的民眾開罰；儘管如此，邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)公開表示將不會完全跟進，認為太快重啟反倒讓防疫前功盡棄。

該郡郡長吉梅尼茲(Carlos Gimenez)29日與白宮防疫小組的電話會議中說：「我們擔心一次重啟太快和太多商家，將造成反效果。」

該郡仍將對在公共場所未戴口罩的民眾開罰，但為配合州長政策，將在未戴口罩的「禁罰令」期限過後才收罰款。