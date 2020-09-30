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極正統猶太人確診率高 拉比帶頭防疫難

台灣醒報 / 記者郭淑鳳╱台北報導
以色列新冠疫情嚴峻，猶太教徒必須在戶外禱告，並且保持社交距離。（Photo by 網路截圖）
以色列新冠疫情嚴峻，猶太教徒必須在戶外禱告，並且保持社交距離。（Photo by 網路截圖）

「禱告、守律法比防疫更重要！」猶太宗教領袖（拉比）如此說。以色列封城期間，極正統猶太教徒（哈雷迪）不戴口罩集會，或超過限制人數在室內禱告，已造成社區感染！猶太人剛過完贖罪日，許多信徒忽視防疫規定，迫使警方介入，中斷聚會。他們所在城市的疫情居高不下，宗教領袖的回應也受到學者批評。

根據《以色列時報》報導，28日晚上，警方在極正統教徒的城市布內巴拉克中止猶太人的集會，根據現場影片，很多人沒有戴口罩。29日在另一個城市莫迪因伊利特，數十名信徒在猶太會堂內禱告，違反了室內最多10人聚集的政府規定。警方中斷了聚會，並且帶走5人進行偵訊。

特立獨行的哈雷迪人

哈雷迪（Haredim）是多數人稱呼極正統猶太教徒的名稱，他們拒絕現代文明生活，只用按鍵式手機。他們的成年男子多數不工作只禱告，拒絕當兵，女性則負責生產，家庭人口眾多，十分特立獨行。對他們而言，安息日是否可以在戴口罩時掰彎口罩上的金屬條，也需要拉比許可，才不算違背律法。相較之下，政府的規定和關於疫情的科學事證並未受到重視。

根據《耶路撒冷郵報》的一篇評論，紐約和耶路撒冷猶太教資深學者約翰•葛林柏格指責極正統猶太教徒的宗教領袖，要為以色列的疫情擴散負部分責任。

由於自身未受現代科學教育，哈雷迪的拉比們堅持，疫情期間宗教學校要繼續運作，也不出面禁止大型婚喪活動。甚至曾經有拉比預言，逾越節後以色列疫情就會消失，或宣稱猶太教徒如果作出慈善捐輸或遵守猶太律法，就不會染疫。

葛林柏格指責拉比這樣的行為與猶太教重視生命的原則相違背，也質疑哈雷迪社區無力回應疫情帶來的衝擊。

猶太教徒確診率高

根據以色列衛生部的數據，5個極正統猶太人聚集的城鎮有著高於平均值的確診率（陽性確診者占受檢者的比例），耶路撒冷南部的北塔伊利特是百分之32.53，埃拉德是百分之31.27，其他城市也有百分之23.04到27.91不等。以色列每天可以檢測2到3萬人，目前全國的確診率是百分之14。

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