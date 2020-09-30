肉廠員工把新冠肺炎帶回家！妻染疫亡 控告老闆沒做好防疫

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世界日報 / 記者張聲肇／綜合報導

美國死於新冠病毒人數已至少20萬5895人，保險業界估計，其中7%到9%是員工把病毒帶回家感染家人造成，如果死亡人數達到30萬，雇主將面臨更多訴訟，「受害索賠」金額將達210億元。

替保險業者評估風險的Praedicat公司執行長瑞維爾(Rob Reville)說，這是「最糟情況」，看法官們如何看待這類的訴訟，最後雇主須付出的補償金，可能不會那麼多。

法律界指出，今年8月，伊利諾州男子烏加爾德(Esperanza Ugalde)以在肉品加工廠工作的父親，帶回新冠病毒，感染母親，以致病逝為由，控告奧羅拉包裝公司(Aurora Packing Company)，成為這類官司的第一例。

此類官司以過去石綿原料場員工帶回這肺疾要素，感染家人的案例為範本，要業者面對造成精神與肉體痛苦的法律責任，替業界辯護的律師蓋斯(Tom Gies)說，雇主真有理由擔心，員工打起這種官司來，大家都很傷本。

烏加爾德的訴狀說，今年4月，奧羅拉公司明知廠裡爆發了新冠肺炎集體感染，仍不採取防疫措施，導致和其他員工「肩並肩工作」的她父親染疫，也感染母親。奧羅拉發言人未回應媒體提問。

美國的勞工賠償法，不利勞工以新冠病疫為由控訴雇主，雇主最高賠償額有限，也把相關訴訟的成本壓得很低，希望兩造庭外和解，受害員工則不必證明自己也該負起肇事責任。

烏加爾德本人不是奧羅拉公司的員工，可以代表全家控告奧羅拉公司，如果告成，最高可獲100萬元賠償。

從職場把病源帶回家的案例，石綿廠的例案最明顯，不過，對於企業是否對從未踏入礦場一步的民眾安危負法律責任，法院的見解十分分歧。

2013年，加州法院有個判例，裁定一家石綿裝修房屋絕緣牆壁的公司，賠償2730萬元給該公司長期員工的遺孀，經上訴，兩造庭外和解。

新冠肺炎 COVID-19

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