CDC：中學生染疫機率 比孩童高2倍

聯邦疾病防治中心(CDC)報告指出，12至17歲的青少年，感染新冠肺炎的比例為5至11歲孩童的兩倍；此外拉美裔孩童確診率更是非裔人的兩倍。

自從疫情在3月爆發以來，全美已有27萬7285位孩童確診新冠肺炎；年紀較長的青少年和拉美裔孩童，更比其他年齡較小，或是其他族裔的孩子有更高的染疫風險。

染疫的孩童症狀通常不如成人嚴重，因此進入秋季學校逐漸開學，家長、教育界和公衛人士擔心，小孩可能成為「沉默的傳播者」。不過目前CDC收集到的資料顯示，僅有5%孩童沒有出現症狀。

CDC估算全美約有5600萬名5至17歲的孩童與青少年重返學校上課；據統計，以年齡層區分，5月至9月，10萬名12至17歲的青少年中，每周平均有37.4人感染；但來到5至11歲，平均僅有19人。

學童和青少年染病比例在5月至7月上旬呈上升趨勢，隨後下降趨於平緩，但現在開始有可能回溫。而學童自身的病史也是影響感染新冠肺炎後，症狀嚴重程度的重要指標。

住院的病患中，16%有至少一種病史；當孩童病情更加嚴重，過往病史更扮演重要角色。27%住進加護病房治療的孩子，當時身體有其他狀況；28%死於新冠肺炎的孩童中，過去也出現至少一種以上故疾。

而成人身上染疫病患族裔不均的狀況，同樣出現在孩童和青少年身上；超過40%為拉美裔，17%為非裔。同時造成生命危險的小兒多系統發炎症候群(multisystem inflammatory syndrome in children)，也在不同族裔間不成比例。

CDC建議：「當學校開學和開始到校上課，維持監控染病趨勢就顯得更加重要。」同時警告學校，若當地社區的感染率開始攀升，建議改回網路課程。