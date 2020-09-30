全美新冠重病兒童仍罕見 18州無20歲以下死亡個案

儘管全美新冠肺炎死亡已超過20萬5942人，資料顯示其中只有約100例為兒童與青少年；新冠肺炎已成為全美今年第三大死因，但當局統計資料顯示，有18州截至9月10日都沒有出現20歲以下死亡個案。

另外，49州與紐約市、華盛頓特區(District of Columbia)、波多黎各(Puerto Rico)、以及關島(Guam)衛生廳官網公布資料調查結果顯示，自全美新冠肺炎疫情爆發至9月24日，總共有62萬4890名兒童確診，但因新冠肺炎而導致的重症在兒童當中相當罕見。

根據政府的統計資料，兒童死於其他原因的機率更高，2016年有1865人被殺害，另有995人溺斃，還有340人死於火勢或燒傷。

這些數字更值得注意，因為呼吸疾病通常對年幼與年長者造成嚴重衝擊，而兒童通常也非常容易罹患傳染病。

如此看來，新冠肺炎與流感類似；去年冬天估計有2萬4000至6萬2000人死於流感，但其中只有188人年齡在17歲以下，而這已經是該年齡層的新高紀錄。

就算較年輕族群自己通常不會出現症狀，目前較不明確的是他們在將病毒傳染給別人方面扮演的角色為何，而這對於難以決定要不要重新開放學校與托兒所的教育界人士來說，是非常重要的議題。

醫療相關官員自疫情爆發之初就已得知，兒童感染新冠病毒、出現症狀、需要住院或死於新冠肺炎的機率比成年人低得多；80%新冠肺炎相關死亡個案都是65歲以上民眾。

但疫情剛爆發的數月內也有人擔心，由於全美檢測制度不完善，或因為許多年輕人都無症狀，新冠肺炎對兒童真正的衝擊也許尚未顯現。

如今，儘管針對18歲以下民眾的檢測結果仍較難尋獲，兒童與青少年感染與住院的機率近期也有所攀升，感染個案年齡中位數更有所降低，根據八個月來的資料與經驗，研究人員對於較年輕民眾染疫後的存活能力已更有信心。

部分兒童與青少年也出現與較年長者相同的重症；聯邦疾病防治中心(CDC)8月7日研究208起兒童與青少年新冠肺炎住院個案後指出，其中69人(占33.2%)需要接受緊急照護，12人(占5.8%)已開始使用呼吸器，還有一人已不治。