CDC：18-22歲年輕人染新冠肺炎 每周暴增55%

美國兒科學會(AAP)29日公布報告指出，各年齡層兒童占全美新冠肺炎個案總數的10%，較4月增加2%；聯邦疾病防治中心(CDC)也於28日表示，學齡兒童新冠肺炎個案數量自9月初開始增加，因為許多年輕人都已回到教室裡。

CDC的報告指出，青少年感染新冠病毒的人數約為年齡更小兒童的兩倍；多數感染兒童都出現輕微症狀，住院與死亡的機率也比成年人低很多。

CDC報告稱，自3月至9月19日，5歲至17歲的兒童與青少年中，超過27萬7000人確診，在夏季達到高峰並回落之後，於9月又開始回升。

CDC坦承這可能還是低估的數字，部分原因是檢測最經常是由出現症狀的民眾接受，而感染新冠病毒的兒童通常沒有症狀。

CDC通報51名學齡兒童死亡，其中多數年齡在12到17歲之間；不到2%感染兒童需住院，而非裔、西語裔或已有健康問題的年輕族群，比白人兒童情況更糟。

在29日的另一份報告中，CDC表示，全美18至22歲民眾當中，每周新增新冠肺炎個案增加55%，在東北與中西部地區增幅最大，也不單純是因為檢測人數增加所致。

全美約三分之一個案都是50歲以上成年人，而有四分之一是18至29歲的民眾。

截至28日，CDC統計，零歲到17歲的兒童當中，超過43萬5000人確診，93人死亡。

公衛專家說，相關增幅可能反映出更廣大社區中新冠病毒進一步擴散；儘管許多地區要求戴口罩並採取其他防疫措施，仍有許多學校被認為出現病毒傳播情況；而專家也說，許多染疫的學齡兒童可能不是在教室裡感染的。

喬治華盛頓大學(GWU)公衛專家溫麟衍(Leana Wen)說，就像大學生個案與派對和酒吧有關，學童可能在遊戲約會、睡衣派對、體育活動等場合，因為沒有採取防疫措施而感染病毒。

CDC的報告則指出，全球學校相關研究顯示，若更廣大社區中的傳染率相當低，面授教學就可能安全。