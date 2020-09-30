加拿大兩人口最多省確診激增 魁北克再祭限制令

加拿大魁北克省確診病例近來激增，省長下令10月1日起所有餐館、酒吧和娛樂場關閉28天，只提供外帶服務。 路透

美國約翰霍普金斯大學數據顯示，截至29日，全球至少100萬4808人死於新冠肺炎，至少3351萬1752例確診。加拿大兩省確診病例激增，魁北克再祭防疫限制令；而南韓研究則顯示，染疫痊癒者9成有後遺症。

加拿大新增2176例 兩省占過半

路透報導，加拿大28日通報新增2176人染疫，累計達15萬5301例；病故新增10人，總數9278例。人口最多的兩大省確診病例近來激增，魁北克省通報新增750例確診，28日對疫情熱點的餐廳和酒吧祭出新限制措施；安大略省長則警告新一波疫情會比首波「更複雜」。

魁北克省長雷哥宣布，在蒙特婁和另外兩個地區，將禁止在家聚會，酒吧和餐廳也只提供外帶服務，限制令將執行28天。防疫限制將從10月1日起實施，但學校照常上課，商家也會繼續營業。

加國人口最多的安大略省通報新增700例確診，創下單日新高紀錄，還有採檢結果尚未出爐。

韓研究：痊癒者9成有後遺症

南韓截至29日凌晨零時新增38起確診，隨著中秋連假到來，疫情再次擴散的風險跟著增加。當局自28日起兩周訂為「中秋特別防疫期」，籲民眾暫緩返鄉探親等活動。同時，高速公路休息站在連假期間將不提供內用服務，僅販賣外帶包裝食品。

另據南韓初步研究結果顯示，曾染疫後痊癒者，9成通報出現味覺或嗅覺喪失、疲憊感以及心理上後遺症。

伊朗確診破45萬敘利亞西北近900例

伊朗衛生部發言人拉利說，過去24小時通報新增3677人確診，全國累計確診數突破45萬大關，來到45萬3637人；同時新增207人染疫死亡，病歿人數激增到2萬5986人。

敘利亞西北部伊德利布省也面臨疫情爆發，累計確診近900例。資源奇缺的當地彷彿「徒手對抗病毒」，非政府組織警告，再無外援將形成「令我們後悔」的可怕災難。據約翰霍普金斯大學數據，敘利亞迄今確診案例累計達4148例，死亡病例達197例。

此外，烏克蘭前總統波洛申科29日宣布篩檢證實染疫。55歲的波洛申科目前擔任議員，他推文說自己沒有請病假的習慣，但新冠肺炎「危險得多」。人口約4000萬的烏克蘭，累計染疫人數略過20萬4000人，病故總數超過4000例。