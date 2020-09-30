中國新增19例新冠肺炎確診 皆境外移入

中國29日新增19例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，分布在廣東、福建、上海、陝西、河南、四川。

中國國家衛生健康委員會上午在官網公布，9月29日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例19例，均為境外移入病例，分別為廣東8例，福建5例，上海2例，陝西2例，河南1例，四川1例。

29日另新增疑似病例2例，均為在上海的境外移入病例。

中國大陸境外移入現有確診病例191例，疑似病例2例。累計確診病例2854例，累計治癒出院病例2663例，無死亡病例。

沒有出現症狀但帶有病毒的無症狀感染者29日新增22例，均為境外移入。當日轉為確診病例2例，當日解除醫學觀察21例，尚在醫學觀察的無症狀感染者375例，其中373例為境外移入。

截至9月29日24時，中國大陸現有確診病例191例，累計治癒出院病例8萬578例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬5403例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者83萬2884人，尚在醫學觀察的密切接觸者7610人。

此外，香港特別行政區累計確診5079例，其中出院4807例，死亡105例；澳門特別行政區累計確診46例，皆已出院。