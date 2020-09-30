全球新冠病亡數破百萬 傳染率恐再升

根據路透社統計，全球新冠病亡人數於9月29日正式超過100萬。隨著全球數個國家的感染率持續升高，這些國家的病亡人數也持續升高。

聯合國秘書長古特雷斯 (Antonio Guterres) 在一項聲明中表示：「這個世界達成了一個慘痛的裡程碑，這是個令人麻木的數字。然而，我們必須繼續為保衛每個活著的生命奮鬥。」

數據顯示，全球的新冠病亡人數從50萬增加至100萬只花了3個月，平均每24小時，便有超過5400人死於新冠病毒。這代表，全球每個小時約有226人，或是每16秒有一人因此喪生。

世界衛生組織的發言人哈裡斯 (Margaret Harris) 29日在聯合國會議上表示：「無數人在這場疫情中失去生命中重要的人，而他們都沒機會道別。許多人是在接受醫療救治的過程中病逝。」

惠康信托基金會的總監法勒 (Jeremy Farrar) 認為，全球恐有不少未被記錄到的新冠病亡案例，所以新冠總病亡數應該遠高於100萬。他向路透社表示：「我們不能忘記這場疫情仍在加速擴散，我們必須盡快抑制這場疫情的破壞力。」

全球傳染率再次上升

不少專家擔憂，由於部分國家缺乏試劑，且部分政府可能隱瞞真實疫情，所以官方統計的病亡數可能不足以代表實際情況。由於疫情持續擴散，各國必須采取不同的策略來試圖抑制病毒傳播。

美國丶巴西與印度的新冠病亡數約佔全球總病亡數的45%，這三個國家在過去幾周都逐步取消了保持社交距離的措施。美國副總統彭斯 (Mike Pence) 28日警告：「美國人必須預期新冠感染數在未來幾天會持續上升。」

印度29日通報了87,500起確診案例，這是9月以來全球最高的單日確診數。數據顯示，印度將在今年底取代美國，成為全球新冠確診數最高的國家。盡管如此，印度總理莫迪 (Narenda Modi) 仍堅持逐步解除全國各處的防疫措施。

不過，雖然印度的確診率急速上升，但是印度的新冠病亡率卻比美國丶英國與巴西還低。印度29日通報了8月3日以來最低的單日病亡數，目前印度的總病亡數是96,318。

世衛示警歐美提防新一波疫情

另一方面，歐洲的新冠病亡數佔全球總病亡數的25%，不過世衛本周警告，西歐國家的新冠傳染率有升高的趨勢。隨著拉丁美洲多國開始逐漸恢復正常生活步調，世衛也提醒拉美各國仍需要嚴格控制疫情。而與其他地區相比，亞洲的第二波新冠疫情相對沒那麼嚴重。

為了應付大量的新冠病亡案例，全球各國被迫開辟新的墓地，美國丶印尼丶玻利維亞丶南非與也門都遇到病亡人數超過現有墓地能負荷的狀況，許多放置死者的太平間與殯葬業者也難以應付超量的需求。

楊威廉/鄒宗翰 (路透社、法新社)

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】