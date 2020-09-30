新冠肺炎疫苗研發殃及「鯊魚」 滿足全球接種恐要殺50萬條

英國製藥大廠葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）今年5月表示，將生產約10億劑從「角鯊烯」（Squalene）研發出來的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，然而由於「角鯊烯」是一種從鯊魚肝臟中提取的天然油脂，提取1噸約需要逾3000條鯊魚，有美國保育組織對此表達憂慮，「恐怕多達50萬條鯊魚會遭到宰殺」。

「角鯊烯」具極高醫學價值，現有幾款疫苗均含有其成份以增強人體免疫力，從而提高疫苗效力。總部位於美國加州的保育組織「鯊魚同盟」（Shark Allies）在網上發起聯署，呼籲停止在疫苗中使用「角鯊烯」，組織指出，如果要讓全球染疫患者接種一次含有「角鯊烯」的疫苗，估計將要屠宰約25萬條鯊魚，而目前不少研究顯示，要令人體完全免疫每人可能需接種2劑疫苗，換言之將有大約50萬條鯊魚遭殃。

組織創辦人兼執行董事布倫德勒（Stefanie Brendl）稱，從野生動物身上獲取資源「並非一個可持續的辦法」，尤其是鯊魚這類處於食物鏈頂層且無法大量繁殖的的掠食者，希望科學家利用「角鯊烯」研發疫苗的同時，可以進行非動物原材料的測試，以盡快找出「角鯊烯」的代替品。

「角鯊烯」常見用於食品、化妝品、非處方藥和保健品，而巿面上發售的「角鯊烯」大多提取自魚油，經提煉後可用於藥物以及疫苗；據稱有科學家為避免威脅到鯊魚生存，已著手研發一種由發酵甘蔗製成的合成物代替「角鯊烯」。環保人士估計目前每年約有300萬條鯊魚被宰殺後提取「角鯊烯」，如果需求突然大量上升，可能威脅到更多富含「角鯊烯」且被列為易危物種（vulnerable species）的物種，例如大西洋刺鯊（Gulper shark）。

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文章授權轉載自《香港01》