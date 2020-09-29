英國第2波疫情快速擴散 倫敦計畫「全城封鎖」

歐洲各國最近新型冠狀病毒疫情有復燃趨勢，為對抗第二波疫情，英國政府正計畫封鎖英格蘭北部大部分地區，包括倫敦；計畫包括關閉所有餐廳及酒吧至少兩周，家庭間的聚會也禁止。此外，英國28日起，違反自主隔離者最高可罰款1萬英鎊（約1萬2867美元）。英國27日有5693人確診，17人病故。

泰晤士報報導，英國9月以來單日確診病例多次超過6000例，達疫情爆發以來最高峰。政府醫療顧問警告，若不採取有效應對措施，10月中可能每日新增超過5萬例、死亡數百人。英國上周就已施行新措施，要求民眾盡可能在家上班，並下令餐廳與酒吧提早打烊。

新的全面封城令可能實施6個月，將率先在西北部默西賽德郡及英格蘭東北部城市實施，其次為大曼徹斯特地區及其他西北部城市，若倫敦確診數持續上升，也將面臨全面封鎖。

英40所大學 新學期爆確診

雖然新一波防疫令仍允許學校繼續上課、商店持續營業，無法遠距上班的工廠和辦公室也能繼續運作；但英國已有40所大學，新學期剛開始就傳出確診病例，數千名學生必須自我隔離。

BBC報導，英國多達40所大學傳出確診病例，包括蘇格蘭葛拉斯戈大學因迎新活動導致172名學生確診、約600名人隔離；曼徹斯特都會大學有127人確診、1700人隔離。隨著大學陸續傳出確診，威爾斯的阿伯里斯特威斯大學宣布取消面對面教學，改為線上授課。

在野黨工黨呼籲政府，考慮暫緩讓學生返校。影子教育大臣葛林表示，政府應該考慮延後開學，但必須有「有效能、有效率的考試系統」作為替代方案。