港確診重回雙位數 限聚或再延長

香港確診新冠肺炎個案昨重上雙位數，並創8日來新高。衛生防護中心昨指，10宗確診個案中，7宗由外地輸入，包括1名菲傭；並有3宗本地個案與早前確診相關。適逢限聚措施將在中秋節屆滿，港府29日或宣布再延長。有專家指，社區隱形傳播鏈仍存在，暫不應再放寬食肆經營限制，也盡量不應辦大型活動。

晴報報導，香港昨多10宗確診，7宗由外地輸入，涉及菲傭、烏克蘭海員，及印度、緬甸、阿根廷、法國和英國的抵港人士，當中包括1名5個月大女嬰。3宗本地個案均與早前個案相關，涉2男1女，包括1名1歲大男嬰，全部人在26日起有病徵。

適逢4人限聚令、口罩令等防疫措施將在10月1日中秋節屆滿，港府料29日再公布延長措施，但暫未知會否進一步放寬食肆或其他處所限制。政府專家顧問兼中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，早前再有地盤工人確診，反映社區仍有隱形傳播，暫不宜再放寬食肆經營限制和4人限聚令，但仍可考慮局部放寬宗教活動舉行，惟必須加設人數上限及規定要戴口罩。

另據文匯報報導，昨日新增的10宗確診個案中，3宗是本地個案，包括一名地盤工人，該患者與前日確診的地盤工友疑在休息室用膳染疫。有工人透露貨櫃改建的休息室僅百餘呎，有時迫滿十餘人同時用餐，恐成「播毒室」，故有工人到附近路邊搭建的帳篷用餐。現場共有幾個地盤同時進行工程，午膳期間大批工人密麻麻聚在一起開餐，飯後更「無罩」吹水、吸菸，增加播疫風險。

此外，由香港大學師生組成的「港大抗疫最前線」團隊近日走訪香港多個街市，發現有魚販未有戴口罩兼直接用手接觸鮮魚；不少街市魚檔更會將毛巾懸掛於攤位，供顧客在挑選魚之後抹手，但這些「千年毛巾」有明顯污跡，非常噁心。香港大學微生物學系講座教授袁國勇指出，此舉有交叉感染病毒的風險，建議魚檔提供一次性紙巾，並提醒市民盡量不要接觸街市海鮮，在食用前要將魚徹底煮熟，並減少生食和熟食以及廚具之間的交叉感染。