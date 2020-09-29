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中國新增12例新冠肺炎確診 皆境外移入

中央社 / 台北29日電
中國28日新增12例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，皆境外移入，分布在上海、四川、陝西、福建。 （中新社）
中國28日新增12例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，皆境外移入，分布在上海、四川、陝西、福建。 （中新社）

中國28日新增12例2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診病例，皆境外移入，分布在上海、四川、陝西、福建。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，9月28日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例12例，均為境外移入病例，分別為上海5例、四川3例、陝西3例、福建1例。另新增疑似病例1例，為上海的境外移入病例。

目前中國大陸境外移入現有確診病例184例，現有疑似病例1例。累計確診病例2835例，累計治癒出院病例2651例，無死亡病例。

沒有出現症狀但帶有病毒的無症狀感染者，28日新增26例，當日轉為確診病例2例。當日解除醫學觀察15例，尚在醫學觀察的無症狀感染者376例，其中，374例為境外移入。

截至9月28日24時，中國大陸現有確診病例184例，累計治癒出院病例8萬566例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬5384例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者83萬2332人，尚在醫學觀察的密切接觸者7729人。

此外，香港特別行政區累計確診5075例，目前出院4790例，死亡105例；澳門特別行政區46例，皆已治癒出院。

新冠肺炎 COVID-19

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