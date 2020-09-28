中國擴大接種試驗中疫苗 紐時：存在未知風險

中國正在大範圍為特定人員接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗，但處在臨床試驗第三期的疫苗，仍有安全性疑慮。此外，官方是否有合規追蹤並觀察接種情況的程序也不清楚。

紐約時報報導，目前世界上還沒有任何一款疫苗被確定有效，但中國至今已經讓國企工作人員、政府官員、疫苗製造企業員工注射3種候選疫苗。

此外，中國官員也正在制定緊急方案，讓更多的人接種疫苗。

報導說，沒有其他國家在常規藥物試驗程序之外，以如此之大的規模給人們注射未經檢驗的疫苗。中國這種急切的做法相當於一場豪賭。

目前中國的候選疫苗正處於第三期試驗、也就是後期臨床試驗階段，由於中國境內幾乎沒有確診病患，大多數試驗在中國境外進行，受試者的情況受到密切追蹤。

但中國國內已注射疫苗的人，並不確定是否也有接受追蹤與觀察。

未經檢驗的疫苗可能會產生有害的副作用，就算是無效的疫苗，也可能帶來錯誤的安全感，使疫情防控大意，出現疏漏。

報導說，疫苗三期臨床試驗可能還需再等3至6個月才能完成，但中國也許不想再等了。中國衛健委官員鄭忠偉在接受央視採訪時表示，寒冷天氣到來時，政府可能會考慮擴大符合緊急使用條件的人群範圍，把在市場、交通和服務行業工作的人員包括進來。

鄭忠偉說：「目的是在特殊人群當中先建立一個免疫屏障，如此一來，整個城市運行基本上就有了一個穩定的保障。」

目前不知道接種疫苗的人是否清楚接種未經檢驗疫苗的風險。報導還表示，在中國國內接種疫苗的人有可能出於無奈，中國疫苗生產商和國企要求接種疫苗的人簽署保密協議，不讓他們與新聞媒體談論此事。