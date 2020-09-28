影／英宵禁上路 大批民眾湧街頭 網友怨「反讓疫情升溫」

英國媒體《利物浦回聲報》（Liverpool ECHO）日前報導，政府在24日起實行「英格蘭地區餐館、酒吧晚上10點結束營業」宵禁措施，反而讓大批人們在宵禁期間湧入超市、街頭。利物浦市長安德森（Joe Anderson）批評宵禁完全無效，只會讓全英國疫情「陷入更糟的窘境。」

《利物浦回聲報》指出，全國執行宵禁的第一個周末，10點後街頭出現數個月以來最多人潮。從酒吧、餐廳被趕出來的顧客，有些轉戰賣酒雜貨店續攤，有些則趕去搭車。站牌大排長龍，巴士上擠滿乘客。

網友peter_mcgarry認為，宵禁像一場鬧劇，放眼照片裡沒人戴口罩：「以為自己是鐵打的嗎？」網友freedomofspeech3則譏諷，外出群眾好棒棒：「大家站在一起、一起散播病毒，讓更多人染病。接著會出現更全面的法案，禁止人們外出，然後這些笨蛋可能會因此失業。」並嘆這一世代不懂得尊重他人，只在乎自己的感受。

網友joph說，人們離開餐廳酒吧後，並不會乖乖回家，而會一起上交通工具，最後「回到他們的公寓、旅館、廚房辦趴到天明。」 網友Wetkneehouston則指出狀況實在兩難：「如果全面封城，人們會失去生計；但若不全面封城，病毒會因此擴散開來。執政黨得想想更好的優先順序。」