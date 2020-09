影／英宵禁上路 大批民眾湧街頭 網友怨「反讓疫情升溫」

Shut everywhere at 10pm then off to the supermarket buy a load of ale and let's have a party. @lpoolcouncil @lcc_licensing @MerPolChiefCon @Bond_media @Johnrashton47 @Distopian @TAXIALLIANCELPO @mayor_anderson @bramell_mark @LivEchonews @TheGuideLpool pic.twitter.com/JYdWrE68mW