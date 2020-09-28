法國連日增萬例確診 醫界大老示警：疫情恐3周蔓延全國

法國新冠疫情連日新增上萬例確診，不過民眾仍高呼反對防疫措施。對此，法國醫界大老警告，疫情三、四周內恐就蔓延全國，屆時醫療系將不堪負荷。

中央社引述法新社報導，法國醫師公會全國理事會主席布埃（Patrick Bouet）向星期日報表示：「第二波疫情襲來的速度比我們想得還快。」布埃說，衛生部長維宏提出的警告仍不夠。維宏沒有說若病例持續激增，三到四周內恐蔓延全境，並持續整個秋冬。

布埃警告，屆時將沒有醫護人員能增援，法國衛生系統也將無法滿足所有需求。他還說，許多醫護人員都已精疲力盡、飽受創傷，無法再填補這些醫療缺口。

政府針對地中海城市馬賽和首都巴黎地區等疫情最嚴重的地帶，實施新一波防疫限制措施，不過此舉已引發當地反彈。馬賽酒吧和餐廳業者26日在馬賽市商業法院外示威，抗議預計27日晚間開始實施的強制停業措施。

另據法廣網報導，法國26日通報新增1萬4412起病例，略低於24、25日的1萬6000例新高。