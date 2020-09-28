印度確診數恐破億 救護車司機改運遺體「多到崩潰」

印度新冠肺炎疫情持續惡化，累計確診病例直逼美國。據印度衛生部27日公布數據，境內新增8萬8600例確診，累計599萬2532人染疫、9萬4503人死亡。美國密西根大學估測，印度確診病例恐怕已破億。

美國廣播公司（ABC）報導，印度已經成為感染率和死亡率增長最快的國家，且有可能超過美國，成為全球病例數最多的國家。疫情也改變當地生活及工作，一名救護車司機就沉痛表示，8月以來死亡病例激增，他被派去運送新冠肺炎死者遺體，「我太難過了，我見到了太多屍體。……我們每天都接收七八具遺體。」

據報導，印度疫情之所以突然惡化，很大原因是太急於重振經濟而解除限制措施；特別是農村務工人員從農村返回城市，導致人群聚集增加和疫情擴散。

BBC報導，印度仍是世界上測試率最低的國家之一。有流行病學家認為，實際感染率要比人們知道的高得多。

印度政府對全國隨機抽樣的抗體測試顯示：5月初估計已有640萬人感染，而當時通報的確診病例數僅為5.2萬例。密西根大學生物統計學和流行病學教授表示，根據她的模型，目前印度確診病例已達到1億例。