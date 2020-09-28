中國搶先大規模打疫苗 被指「豪賭」

世界各國正密鑼緊鼓地研製新冠病毒疫苗，爭取完成所有測試推出合格產品。中國四個疫苗已進入三期臨床試驗階段。據悉，中國國有企業國藥集團子公司已為至少數十萬人次接種兩種試驗性候選疫苗，此外，中方官員正制訂計畫為更多人注射，但有觀察人士形容，在疫苗獲確認安全及有效前，大規模接種等於一場「豪賭」，恐帶來未知的風險。

美國之音報導，中國國務院新聞辦25日舉行吹風會，科研攻關組疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉在會上表示，未來疫苗上市後，將按高風險人群、高危人群、普通人群的順序安排疫苗接種。

據報導，所謂高風險人群指的是一線的醫療防疫人員、邊境口岸工作人員、城市運行保障人員、大型農副產品和冷凍食品市場工作人員、其他公共場所工作人員等；高危人群，包括老人、孕婦、兒童、患有基礎疾病的人群；其他為普通人群。

學校和療養院列施打目標？

紐約時報、華爾街日報等多家媒體報導，中國國有企業中國醫藥集團有限公司(國藥集團)的子公司中國生物技術股份有限公司(China National Biotec Group Co.)9月初表示，該公司已為至少數十萬人次接種了兩種試驗性候選疫苗。中國藥廠科興控股生物技術有限公司亦稱已為約3000名員工及其家屬，接種同樣屬於試驗性質的新冠病毒疫苗，其中包括該公司的首席執行官。

此外，中國官員據報正在制訂計畫，為更多的人注射疫苗。紐約時報報導，浙江省邵陽市政府9月要求當地官員確認更多有資格成為「緊急用戶」的人。建議將學校、幼兒園和療養院的人以及前往「中到高風險地區」的旅行者包括在內。

觀察人士指出，在疫苗最終被證實是安全有效之前，大規模接種相當於一場豪賭，恐帶來未知的風險。

國企員工「被自願」接種？

報導表示，疫苗的廣泛使用也帶來了「自願」或者「被自願」的問題。特別是對於中國疫苗製造商和國有公司的員工來說，他們可能會感到在被迫的情況下擼起袖子接種疫苗。報導引用澳洲墨爾本默多克兒童研究所的兒科醫生金·穆赫蘭(Kim Mulholland)的話，「我擔心這些公司的員工可能很難拒絕。」

疫苗志願者 6個月無恙

另據北京日報報導，首批新冠疫苗志願者之一——009號朱傲冰27日結束了6個月觀察期，發微博記錄了自己最後一次抽血檢查的全過程。