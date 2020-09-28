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奪百萬條人命！新冠擴散210國家 3300萬人感染

世界日報 / 編譯潘勛／綜合27日電
新冠病毒已在全球奪去逾百萬人性命，其中包括71歲的內華達州中餐館業主王明(譯音)。 美聯社
新冠病毒已在全球奪去逾百萬人性命，其中包括71歲的內華達州中餐館業主王明(譯音)。 美聯社

新冠肺炎持續在全球肆虐，目前致死人數正逼近100萬人大關，也已在210個國家現蹤，累計確診將突破3300萬例，而且疫情新熱點不斷湧現，大、小國家都無法倖免。

「紐約時報」27日報導，綜觀8、9兩個月，全球每天喪生於新冠病毒的人數持續增加，每七天平均值超過5000人；截至27日晚間，全球死於新冠病魔總人數，已超過99萬6096人。

世上人口第二多國家印度到26日，依然是全球每日因新冠疫情喪生人數最多國家，最近七天死了約7700人。美國居次，超過5000人；巴西以超過4800人居第三，而墨西哥死了近3000人排第四。據紐時數據庫，這四個國家合計，便占全球死於新冠疫情總人數的一半以上。

新的疫情熱點也在以色列等較小國家出現；以色列過去一周人均染疫數全球第一。

新冠疫情持續在南美洲肆虐，含阿根廷、哥倫比亞及秘魯的南美各國都紀錄到日增數千確診案例，有些國家人均致死率在世上名列前茅。

季節變更，某些春、夏季受新冠打擊最嚴重的國家正著手採取閉關政策，憑添未來染疫劇增的恐懼。在歐洲，第二波疫情已在英國、西班牙及法國發作。

過去九個月因新冠死了將近100萬人，這個數據遠超過2019年全年死於愛滋病的69萬、瘧疾的40萬，僅次於結核病的150萬人。

美聯社報導，富強國家也無法抵擋新冠病毒的恐怖力量。國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)9月稍早在哈佛醫學院演講，對聽眾表示，美國是世上新冠疫情最嚴重國家，染疫人數超過600萬，病死數逾20萬，均反映美國就阻止疫情擴大，做得不成功。

佛奇強調，美國有高血壓等其他慢性病的成年人，若感染新冠病毒，會出現嚴峻病情者超過四成。

新冠肺炎 COVID-19

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