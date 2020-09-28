紐約市疫情反彈 8社區病例增長速度比全市快3倍

紐約市衛生局數據顯示，布魯克林的班森賀、羊頭灣，皇后區的雷哥公園、丘園等社區新冠肺炎疫情持續反彈，其中有八個社區病例增長速度為全市的三倍以上，最高已接近7%；市府指出，疫情反彈地區主要為正統猶太裔(Orthodox Jewish)聚居區，民眾戴口罩比率也遠低於全市其他社區，甚至不少商鋪未依防疫規定要求顧客戴口罩入內。

衛生局數據顯示，布魯克林的Gravesend/Homecrest區域檢測呈陽性率達6.75%、中木(Midwood)達5.34%、波羅園(Borough Park)達4.63%、班森賀(Bensonhurst)/Mapleton達4.41%、羊頭灣(Sheepshead Bay)達3.91%、弗蘭地(Flatlands)達3.85%，皇后區的艾奇米爾·遠洛克威(Edgemere Far Rockaway)達3.9%、丘園(Kew Gardens)達3.82%。

以上地區過去兩周的新增病例數量占全市的23%，但人口僅占全市總人口的7%；除波羅園，其他七個社區的陽性率均比前日有所增加。

上述社區外，全市還有四個社區的檢測陽性率偏高，在2%到3%之間：皇后區的雷哥公園(Rego Park)陽性率為2.34%、Pomonok為2.71%、布魯克林的Kensington/Windsor Terrace為2.45%、布萊頓海灘(Brighton Beach)為2.74%；此外，布魯克林威廉斯堡(Williamsburg)的感染人數也增長較快，但檢測陽性率不如以上社區高，為1.78%。

市府表示，通常病例增加將導致醫院就診次數增加，市府將持續監控醫院的門診數量、總住院人數和ICU住院人數等指標，目前布魯克林兩家醫院、皇后區至少一家醫院的住院人數已經增長。

市府此前表示，疫情反彈社區中有一大部分為正統猶太人(Orthodox Jewish)聚居區；猶太社區此前剛度過聖潔日(High Holy Days)假期，又適逢天氣轉涼，室內聚會活動多；同時，從市警和法警處反饋情況看，九個疫情反彈社區普遍戴口罩比率遠低於全市其他社區，也有不少商店沒有依規定要求顧客戴口罩。

衛生局將持續監控以上社區的陽性率發展情況至周一(28日)晚，若無好轉跡象，29日起，這些社區將被禁止十人以上聚集，公共場所拒絕戴口罩者將被罰款，不符合教育局防疫標準的私立學校和兒童照護中心將被勒令關閉，甚至非必要性行業也將被勒令關門。

此外，紐約州新冠日新增病例人數重回千人以下，但新冠病毒檢測陽性率仍維持在1%以上；州府數據顯示，全州總住院人數26日比前日增加14個至541例，但ICU住院人數和插管治療人數均有所下降，新增死亡六例。