聽新聞
test
0:00 / 0:00
香港新增6起新冠肺炎確診 又出現源頭不明病例
香港衛生署下午公布，當地今天新增6起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診，包括5例境外移入及1例未找到感染源頭的本土病例，是相隔5天後，再出現源頭不明個案。
據公告，截至27日凌晨0時，香港累計確診達5066例。
綜合港媒報導，由當地出現源頭不明個案，香港衛生署下午特別舉行記者會說明。
據報導，這名源頭不明的病例為一名22歲的建築工人，涉及9名密切接觸者，其中兩人出現不適症狀，當中一人病毒核酸檢測初步陽性。
香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君則在會中建議，這名工人所在工地如可停工便應盡量停工，並清洗消毒。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言