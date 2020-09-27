香港新增6起新冠肺炎確診 又出現源頭不明病例

紐約州政府26日通報，在過去的24小時內，州內共有1005人確診新冠肺炎，自6月5日以來首次單日新增確診人數破千；過去數周，每天通報的染疫人數一直穩定攀升，這一趨勢可能與越來越多的商家重啟、大學校園重開和學童開學返校有關。

2020-09-27 13:51