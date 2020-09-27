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香港新增6起新冠肺炎確診 又出現源頭不明病例

中央社 / 台北27日電
香港截至27日凌晨0時，累計確診達5066例。圖為香港市民在尖沙嘴海港城觀景平台欣賞維港景色。 香港中國通訊社
香港截至27日凌晨0時，累計確診達5066例。圖為香港市民在尖沙嘴海港城觀景平台欣賞維港景色。 香港中國通訊社

香港衛生署下午公布，當地今天新增6起2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診，包括5例境外移入及1例未找到感染源頭的本土病例，是相隔5天後，再出現源頭不明個案。

據公告，截至27日凌晨0時，香港累計確診達5066例。

綜合港媒報導，由當地出現源頭不明個案，香港衛生署下午特別舉行記者會說明。

據報導，這名源頭不明的病例為一名22歲的建築工人，涉及9名密切接觸者，其中兩人出現不適症狀，當中一人病毒核酸檢測初步陽性。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君則在會中建議，這名工人所在工地如可停工便應盡量停工，並清洗消毒。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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