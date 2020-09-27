逾24萬份檢測陰性 青島官方稱不影響十一出遊

中國青島市傳出新冠肺炎本土疫情，官方表示，截至26日午夜12時，已採檢逾24萬份檢體，均為陰性。十一長假將至，官方強調疫情控制得宜，民眾可以放心赴青島旅遊。

青島市衛生健康委員會微信公眾號今天發布，截至9月26日午夜12時，青島已採樣24萬6880份檢體進行檢測，並未發現新增陽性病例。

青島市政府於26日針對疫情後續相關防控事宜召開記者會說明。

根據青島市政府新聞辦公室官方微博「青島發布」，青島市疾病預防控制中心副主任張華強指出，目前2名無症狀感染者在醫院進行隔離觀察，並沒有任何不適症狀，身體狀況穩定。未發現臨床症狀、血清抗體檢測結果陰性，屬早期感染。

青島市中醫藥管理局專職副局長趙國磊強調，目前青島市的社區感染與傳播風險很低，整體疫情控管穩定，對青島市民的生活沒有影響。

中國十一長假將至，青島市政府擔心疫情影響民眾赴青島旅遊的意願，因此在記者會中向民眾信心喊話。

張華強稱，青島目前發現的2例都是無症狀感染者，並非確診病例，不影響青島的疫情防控風險等級，因此無論是對青島市民，還是外地旅客，健康碼都沒有影響。外地民眾可放心到青島旅遊，青島市民也可安心出門遊玩。