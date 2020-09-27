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刺胳針：全美不到1成人口有新冠抗體

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合26日電
根據新研究，全美只有不到十分之一的民眾曾感染新冠病毒，疫情仍有可能擴大；圖為在紐約市布魯克林，醫護人員接待前來接受新冠病毒檢測的民眾。(路透)
根據新研究，全美只有不到十分之一的民眾曾感染新冠病毒，疫情仍有可能擴大；圖為在紐約市布魯克林，醫護人員接待前來接受新冠病毒檢測的民眾。(路透)

國際醫學期刊「刺胳針」(Lancet)25日發表的一項研究報告指出，美國截至7月底前曾感染過新冠病毒、且體內含有抗體的人數，不到全國人口的十分之一，這代表全美大多數人仍有機會染疫。

雖然該研究並未詳細掌握究竟國內有多少人的體內含有抗體，但聯邦疾病防治中心(CDC)和各單位的研究都顯示，大部分民眾仍有相當的感染機率。

並未參與這項研究的奧伯尼紐約州立大學流行病學教授羅森伯格(Eli Rosenberg)表示：「這樣的結果證明這場抗戰還沒結束，而且還差得遠了。」

該研究由史丹佛大學與醫療實驗室Ascend Clinical的研究人員共同進行，隨機採檢2萬8500名患者的血液樣本進行分析，發現僅約8%的患者體內帶有抗體。

該研究的共同作者、史丹佛大學生物統計學家瑪麗亞‧雷斯(Maria Montez-Rath)，在採樣過程中以地區、年齡和性別等條件擴大樣本的多元性，得出約9%的成年患者帶有抗體。

此外，該研究結果也得出，疫苗完成前要達到群體免疫的程度幾乎是不可能的，同樣來自史丹佛大學的醫學院教授茱莉‧帕森內特(Julie Parsonnet)，透過流行病傳染模型的分析，她認為要能控制疫情必須要有高達七成的人口預防感染。

帕森內特還指出，抗體人數並非追蹤疫情的最佳要素，因為科學家們對於抗體的了解仍相當有限；帕森內特說：「我們對抗體免疫的程度、或是體內是否存在其他的免疫機制等，都還無法掌握充足的資訊。」

該研究還發現，少數族裔中帶有抗體的人數也分布不均，非裔與西語裔綜合的人口中，有16%的人體內含有抗體，但僅以西語裔人口來看，有抗體的人降低至11%，而白人僅僅只占4%；根據臨床數據，非裔與西語裔為受創最嚴重的族群，因此體內帶有抗體的人口比率也相對較高。

該研究的多元性，除了強化研究結果的一致性，樣本更幾乎遍布全國各州；羅森伯格呼籲政府：「我們需要國家的領導人採取行動。」

史丹福大學研究指全美新冠患者帶抗體者，僅占全人口的一成，顯示仍有人會繼續感染新冠。圖為麻州一所實驗室研究人員正測試取自新冠患者身上的樣體是否有抗體。(美聯社)
史丹福大學研究指全美新冠患者帶抗體者，僅占全人口的一成，顯示仍有人會繼續感染新冠。圖為麻州一所實驗室研究人員正測試取自新冠患者身上的樣體是否有抗體。(美聯社)
新研究顯示，全美只有不到十分之一的民眾曾感染新冠病毒，這意味著病毒仍然可能廣泛傳播；圖為在紐約市布魯克林，醫護人員在為民眾進行新冠病毒檢測。(路透)
新研究顯示，全美只有不到十分之一的民眾曾感染新冠病毒，這意味著病毒仍然可能廣泛傳播；圖為在紐約市布魯克林，醫護人員在為民眾進行新冠病毒檢測。(路透)

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