刺胳針：全美不到1成人口有新冠抗體

國際醫學期刊「刺胳針」(Lancet)25日發表的一項研究報告指出，美國截至7月底前曾感染過新冠病毒、且體內含有抗體的人數，不到全國人口的十分之一，這代表全美大多數人仍有機會染疫。

雖然該研究並未詳細掌握究竟國內有多少人的體內含有抗體，但聯邦疾病防治中心(CDC)和各單位的研究都顯示，大部分民眾仍有相當的感染機率。

並未參與這項研究的奧伯尼紐約州立大學流行病學教授羅森伯格(Eli Rosenberg)表示：「這樣的結果證明這場抗戰還沒結束，而且還差得遠了。」

該研究由史丹佛大學與醫療實驗室Ascend Clinical的研究人員共同進行，隨機採檢2萬8500名患者的血液樣本進行分析，發現僅約8%的患者體內帶有抗體。

該研究的共同作者、史丹佛大學生物統計學家瑪麗亞‧雷斯(Maria Montez-Rath)，在採樣過程中以地區、年齡和性別等條件擴大樣本的多元性，得出約9%的成年患者帶有抗體。

此外，該研究結果也得出，疫苗完成前要達到群體免疫的程度幾乎是不可能的，同樣來自史丹佛大學的醫學院教授茱莉‧帕森內特(Julie Parsonnet)，透過流行病傳染模型的分析，她認為要能控制疫情必須要有高達七成的人口預防感染。

帕森內特還指出，抗體人數並非追蹤疫情的最佳要素，因為科學家們對於抗體的了解仍相當有限；帕森內特說：「我們對抗體免疫的程度、或是體內是否存在其他的免疫機制等，都還無法掌握充足的資訊。」

該研究還發現，少數族裔中帶有抗體的人數也分布不均，非裔與西語裔綜合的人口中，有16%的人體內含有抗體，但僅以西語裔人口來看，有抗體的人降低至11%，而白人僅僅只占4%；根據臨床數據，非裔與西語裔為受創最嚴重的族群，因此體內帶有抗體的人口比率也相對較高。