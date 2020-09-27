疫情助長網路霸凌？ 俄州男不戴口罩 病歿遭狂諷

今年春天，俄亥俄州一名男子羅斯(Rick Rose)在臉書上說他不戴口罩，引發眾怒；兩個月之後，他感染新冠肺炎，並在臉書上發文表示自己難以呼吸後，沒幾天就過世了，隨後該則貼文吸引了超過3100人按「哈哈」，大批網友湧入砲轟，引起關注。

早在新冠肺炎爆發前，就有人會在公衛危機期間羞辱生病或是不遵守規則的人，此次新冠疫情，社群媒體的傳播速度及普及率更是讓此情況加劇。

麻省理工學院研究社交媒體的教授雪瑞‧塔寇(Sherry Turkle)說，羞辱他人能讓人感到安心，因為這表示自己是對的，其他人肯定做錯了；在疫情期間，社交媒體讓隔離中的人能迅速加入社群，分享自己的觀點，當有人也表達類似的論點時，人們便對自己的想法更加深信不疑，社交媒體讓人對羞辱他人上癮。

8月時，佛羅里達州一名警長不允許他的副手戴口罩，他隨即被冠上新冠白癡(COVIDIOT)的標籤；今年稍早厄瓜多首例確診時，幾小時內網路上便流傳一名退休教師昏迷插管的照片。

英國音樂家席格爾(Julian Siegel)說，初春時，他餐廳的生意掉了兩成，因為有人在網路上發布照片，稱「河岸市場」的顧客沒有遵守社交距離，席格爾則堅稱沒有這回事；此後，有人會開車慢速經過他的餐廳，拍照錄影。

西維吉尼亞州的一名婦人則反向而行，利用社交媒體來對抗此風氣；她與兒子確診後隔離將近一個月，她的家人幫他們帶一些日用品，她和兒子皆未接觸他人，但他們仍覺得被鄙視，甚至有人向當地衛生部門謊報她外出購物。