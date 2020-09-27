全美單日新增新冠5.5萬例 反口罩區增長最快

全美的新冠肺炎疫情又有惡化之勢，25日新增確診病例達5萬5054宗，為8月中旬以來新高，25日當天至少864人死亡；疫情增加最快速的地區，大多為反對戴口罩情緒高張的中部保守派小城市。

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，美國新冠肺炎疫情25日新增數量為8月14日以來新高，當時單日確診數為6萬4350例。

過去一周，美國新冠肺炎病例平均每日增加4萬2803例，較前兩周增加22%。

JHU統計，截至26日，全球至少3271萬2009人確診、已知99萬1678人死亡；美國至少707萬7329人確診、已知20萬4486人死亡。

全美確診總數25日突破700萬的里程碑，而三天前病歿總人數才跨越20萬門檻；確診激增的情況與中西部疫情加劇有關，中西部四州25日單日確診數分別創新高。

美國各地的確診病例數字仍高，儘管目前情況已比7月底時平均每天增加逾6萬例時要好。

東北部州的感染情況在今年春季最嚴重，數月來疫情相對趨緩；今夏疫情最嚴重的亞利桑納州、佛州和加州等地，確診情況也大幅下降。

然而，這些疫情趨緩的好景隨著南部及大平原地區部分州的疫情加劇而開倒車。

全美病歿人數目前仍低於春季高峰值，9月中的情況約為每日850例，但比7月初的數據還高。

美國疫情重災區始於紐約市周遭地區，陽光帶接著淪陷，如今快速在中部地區小城市擴散，後者大多為反口罩情緒高張的保守地區。

中西部和西部地區疫情加重，讓許多醫院、學校和大專院校發出警訊，全美大專院校在；許多學校積極挽救秋季復課加劇疫情惡化的情況，整個宿舍或兄弟會房舍隔離，並引發當地社區官員擔心疫情擴散的隱憂。

佛州共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)25日宣布解除餐廳和小企業的避疫禁令並可全面恢復營運，並取消對拒戴民眾開罰的規定；德桑提斯此舉在選情白熱化的搖擺佛州，招致民主黨批評「輕率」。

威斯康辛州上周平均每日新增逾2000例，而三周前每日僅新增675例；威州住院率目前為3月疫情爆發以來最高。

紐約25日出現逾千例確診，為6月5日以來單日新高，這可能與幾周前企業重啟營運和學生恢復上課有關。