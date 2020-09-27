疫情趨嚴峻 紐約州單日確診破千例 公校將開學是隱患
紐約州政府26日通報，在過去的24小時內，州內共有1005人確診新冠肺炎，自6月5日以來首次單日新增確診人數破千；過去數周，每天通報的染疫人數一直穩定攀升，這一趨勢可能與越來越多的商家重啟、大學校園重開和學童開學返校有關。
州長葛謨(Andrew Cuomo)26日宣布，在25日進行的9萬9953例檢測中，有1005例呈陽性，陽性率為1%，確診人數創下近三個多月來新高；從7月底到9月初，紐約州平均每天約660人確診，但截至26日的七天內，平均每天有817人染疫。
葛謨在新聞稿中表示，至關重要的是，在進入秋季和流感季節之際，紐約人要繼續採取基本的防疫動作，以增強抗擊疫情的能力。
「戴口罩、保持社交距離、勤洗手，以及地方政府對國家防疫指導的認真執行，都會起到至關重要的作用。」他說。
雖然每日陽性病例的上升可能令人擔憂，但州內現在的狀況比4月時要好得多，當時每天報告的陽性病例約有9000例。
面對情況再次轉趨嚴峻，葛謨的助手、紐約州抗疫小組(COVID-19 Response Task Force)成員羅茲(Gareth Rhodes)表示，新的陽性病例是在將近10萬例檢測中得出的，而6月時每天的檢測約6萬例。
他在推特上建議學生要配合抗疫措施，並坦言：「需要擔心嗎？只要新冠肺炎存在，是的！」
紐約州人口超1900萬，但每天檢測結果呈陽性的人數仍低於他州；佛羅里達當日報告確診病例為2795例；4月時，紐約日平均檢測呈陽性的人數超過9000人，儘管當時檢測很難普遍推行，且政府鼓勵人們除非病情嚴重，否則不必進行檢測。
但即便如此，單日病例破千人還是引起了人們的擔憂；紐約市衛生官員已經對布碌崙(布魯克林)和皇后區某些社區的病例數量不斷上升發出警告，稱如果目前的趨勢繼續下去，這些社區可能會恢復對公眾集會和商家營業的嚴格限制。
9月初，在這些社區的許多私立宗教學校已經開始面對面的教學，而9月29日和10月1日，紐約市公立學校的學生將重新開始進行面對面授課；公立學校的學生即將返校上課，染疫人數卻逐漸往上攀升，也讓復課增添隱患。
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